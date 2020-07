"El señor presidente de la Comisión de Constitución se considera el guardián de la casa de la reforma política, pero todos somos aves de paso y pareciera que en vez de ser un inquilino precario se estaría comportando, por los últimos hechos, como un ocupante precario", dijo Francisco Sagasti. | Fuente: Andina

El vocero de la bancada del Partido Morado, Francisco Sagasti, calificó de grave la actuación del presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, Omar Chehade Moya, al aceptar, de un momento a otro, cambios en torno a la reforma constitucional sobre la inmunidad parlamentaria.



El legislador recordó que en otros casos “el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento había hecho un trabajo de conversar, y de trabajar” las normas.



“Uno esperaba que siguiera con esa tendencia en lugar de sorprendernos con la aceptación, de un momento a otro, de meter cuatro artículos más en un dictamen y texto sustitutorio, sabiendo que estos no habían sido discutidos. Esto realmente me parece grave”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.



El vocero de la bancada del Partido Morado consideró, en ese sentido, que de un plumazo se modificaron cinco artículos de la Constitución del Perú. Refirió que se ha actuado a la carrera.



“En realidad, se modificaron cinco artículos de la Constitución de un plumazo. No se realizan los cambios con plumón. Lo que hemos hecho en el Congreso, porque al final somos parte de la misma institución, es modificar la Constitución con plumón, quitando y poniendo cosas, en vez de hacerlo de una manera calmada”, aseveró.



Sagasti recordó que en el debate su agrupación política planteó una cuestión previa para que estos temas adicionales se vean en la Comisión de Constitución, “porque ya no era solamente modificar el artículo 93 sobre la reforma de la inmunidad parlamentaria”.



“Además, el texto que salió se hizo a la carrera, no hubo discusión ni siquiera en la Comisión de Constitución de los temas que se iban a meter”, recalcó.



En este contexto, el vocero de la bancada del Partido Morado exhortó a Chehade tener más responsabilidad en la conducción de la Comisión de Constitución.



(Andina)