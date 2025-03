Ilich López anuncia que buscará interpelación del ministro de Transportes por situación de aeropuertos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El congresista por la región Junín, Ilich López, denunció las graves afectaciones económicas y de conectividad que está generando la suspensión de vuelos en el aeropuerto de Jauja. Frente a ello, anunció que se está planteando una moción de interpelación contra Raúl Pérez Reyes, ministro de Transportes y Comunicaciones.

"He planteado ante la bancada Acción Popular y también dentro de las comisiones respectivas, que vamos a iniciar el proceso de interpelación del ministro porque no está bien. No es correcto que tanto tiempo podamos perder competitividad por acciones", expresó.

"He ingresado ya el documento a la bancada para evaluarlo inmediatamente y voy a solicitar una reunión virtual si es posible para iniciar el proceso de interpelación por este tema. Por este y otros temas que ya han venido acumulándose", tales como los problemas en el Aeropuerto de Puno, en el Aeropuerto Jorge Chávez y "tenemos que tomar cartas en asunto porque eso está pasando como noticia y no se están resolviendo ni poniendo las acciones correctivas".

El congresista informó que una inspección reciente en el aeropuerto de Jauja, realizada junto a la Contraloría y la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC), determinó que hace poco se completó una refacción de la pista con una inversión de S/ 468 000.

No obstante, según contó Ilich López, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, aseguró que "en algunos días se habilitará la pista y veremos la posibilidad de incrementar la frecuencia de vuelos"; sin embargo, hasta el momento no se ha cumplido.

La situación es cuestionada debido a la contradicción entre la CORPAC y las aerolíneas, con respecto a la operatividad de la pista de aterrizaje.

Un mensaje a las aerolíneas

José Raúl Vargas, director corporativo de Operaciones de Sky, señaló que "en los últimos meses, la autoridad aeroportuaria ha decretado al menos 10 cierres del aeropuerto de Jauja, afectando a una gran cantidad de pasajeros".

Frente a ello, el parlamentario expresó que "no puede ser que por un comunicado en las redes solamente sea el sustento de por qué retiran un servicio". Por lo que si se descubre que la aerolínea está en falta, deberá ser sancionada de acuerdo a la ley.