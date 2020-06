Daniel Urresti, vocero de la bancada de Podemos Perú. | Fuente: Andina

La bancada del partido Podemos Perú tomó la decisión de retirar de la Comisión de Educación del Congreso de la República tanto a sus parlamentarios titulares como accesitarios, a propuesta del vocero de la bancada, Daniel Urresti. El legislador dijo que la medida se adoptó para que sus opositores no digan que su agrupación o el presidente del partido, José Luna Gálvez, se oponen a los avances en la reforma universitaria y a la labor de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

“Agradezco al presidente del partido y al Comité Ejecutivo Nacional por aceptar mi propuesta. Eso demuestra el espíritu ético y moral de Podemos Perú y, además, ratifica que la transparencia y el compromiso del partido por la educación van más allá de las palabras”, aseveró. Daniel Urresti afirmó que Podemos Perú es víctima de ataques orquestados y constantes desde que aparecieron en la política.

“Nuestros enemigos políticos no nos perdonan eso. Hemos sido víctimas frecuentes de descabelladas acusaciones políticas y de ataques mediáticos dirigidos, principalmente, contra José Luna Gálvez, fundador del partido y contra mi persona”, aseveró. El parlamentario sostuvo que “en esta andanada de ataques al mejor estilo fujimontesinista han tratado infinidad de veces de vincular a los máximos dirigentes de nuestro partido y a nuestra bancada con acciones que van contra la Sunedu”.

Reformas

Daniel Urresti recordó que en las últimas semanas se llegó a decir que, desde la Comisión de Educación, Podemos Perú pretende petardear las reformas universitarias. Todo es totalmente falso, inventado, distorsionado y exagerado, aseguró. “Lo más ridículo del caso: no obstante que ninguno de nuestros congresistas presentó alguna iniciativa contra la Sunedu siguieron repitiendo la cantaleta de que pretendíamos quitarle facultades a esta entidad”, remarcó.

El exministro del Interior reafirmó su compromiso de no pronunciarse ni hacer nada que vaya en contra de la Sunedu ni contra los avances de la reforma. “Reitero, Podemos Perú no tiene ningún interés en beneficiar a alguna universidad en particular. Esperamos que otros miembros del Parlamento sigan nuestro ejemplo y actúen con la misma transparencia”, enfatizó.

(Con información de Andina)