Congreso: Susel Paredes presenta proyecto de ley que busca sancionar los crímenes de odio en el país

La parlamentaria busca modificar los artículos N° 46, 108, 121 y 122 del Código Penal | Fuente: Congreso

La congresista Susel Paredes presentó un nuevo proyecto de ley en el que propone realizar algunos cambios al Código Penal para considerar los crímenes de odio y que reciban fuertes sanciones.

La iniciativa de parlamentaria busca modificar los artículos N° 46, 108, 121 y 122 del Código Penal (circunstancias de atenuación, homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves respectivamente) a fin de dar un marco legal adecuado respecto de los delitos motivados por el odio.

El proyecto de ley realizado por Susel Paredes expone que este tipo de delitos se encuentran directamente relacionados al odio, el prejuicio, la discriminación y la intolerancia. Además, indica que es importante prestar atención a condiciones personales que son objeto de los delitos de odio tales como la raza, etnia, religión, postura política, identidad, expresión de género y orientación sexual.

En ese sentido, la propuesta propone sancionar con una pena privativa de la libertad no menos a 15 años por homicidio calificado. Si se cometen lesiones graves, la pena es no menor de cuatro ni mayor de ocho años.

Si la muerte se produce como consecuencia de cualquiera de las agravantes, se aplica pena privativa de libertad no menor de 20 ni mayor de 30 años.

Por Lesiones leves, la pena privativa de libertad será no menor de tres ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 del artículo 36 del presente Código y los artículos 75 y 77 del Código de los Niños y Adolescentes.

Susel Paredes: "Es el momento de irse"

La parlamentaria Susel Paredes dio una entrevista la semana pasada a RPP Noticias donde lamentó la falta de voluntad en el Congreso para debatir y aprobar el adelanto de elecciones. La congresista apuntó su crítica a partidos de derecha, como Renovación Popular y Avanza País, que están en contra del adelanto, y de izquierda por aprovechar para impulsar una Asamblea Constituyente.

"No veo de ninguna de las dos partes una vocación de llegar a un acuerdo y de verdad necesitamos llegar a un acuerdo, para eso estamos los congresistas. Si estamos aquí representando a las distintas posiciones políticas y a las distintas regiones del país, tenemos la obligación de ponernos de acuerdo", indicó.

Por otro lado, la congresista reconoció que el actual Parlamento no tiene la legitimidad necesaria para continuar y por ello impulsa la salida de todos los legisladores en un posible adelanto de elecciones.

"Hay reuniones en las que uno entiende que es el momento de irse, creo que este Congreso no tiene la legitimidad que debiera porque no nos ponemos de acuerdo, que no logra ponerse de acuerdo en un punto mínimo (…) Cuando hay muertos y más de 1 500 heridos, es un Congreso que lamentablemente le ha fallado a la gente y corresponde que nos vayamos", agregó.