La congresista Susel Paredes señaló que la reconsideración que ha presentado el partido Fuerza Popular para volver a votar el adelanto de elecciones "coincide" con lo que ella planteó; no obstante, precisó que su iniciativa propone, concretamente, que la primera vuelta se realice el 25 de octubre, la segunda en noviembre y el 30 de diciembre asuma un nuevo presidente.

La parlamentaria señaló que su propuesta busca "una salida a la crisis"; sin embargo, lamentó la falta de voluntad en el Congreso para el adelanto de elecciones. Susel Paredes apuntó su crítica a partidos de derecha, como Renovación Popular y Avanza País, que están en contra del adelanto, y de izquierda por aprovechar para impulsar una Asamblea Constituyente.

"No veo de ninguna de las dos partes una vocación de llegar a un acuerdo y de verdad necesitamos llegar a un acuerdo, para eso estamos los congresistas. Si estamos aquí representando a las distintas posiciones políticas y a las distintas regiones del país, tenemos la obligación de ponernos de acuerdo", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, la legisladora consideró que el verdadero motivo de Fuerza Popular y otros partidos que proponen realizar un texto sustitutorio a fin de establecer el adelanto de elecciones para el presente año y no el 2024, como originalmente lo habían planteado, es que "están listos para postular mañana mismo".



"Tienen sentido de la oportunidad porque si hay un partido que mañana puede presentarse a unas elecciones y tener candidatos en todas las regiones, es el fujimorismo. Ellos están listos para mañana postular. (También) Alianza para el Progreso, Somos Perú, Podemos, entonces yo creo que no es que quieran el adelanto (sino que) están listos", apuntó.

"Hay reuniones en las que uno entiende que es el momento de irse, creo que este Congreso no tiene la legitimidad que debiera porque no nos ponemos de acuerdo, que no logra ponerse de acuerdo en un punto mínimo (…) Cuando hay muertos y más de 1500 heridos, es un Congreso que lamentablemente le ha fallado a la gente y corresponde que nos vayamos", agregó.



"A la fecha y hora que el Congreso diga"



Recientemente, la presidenta Dina Boluarte se refirió a la reconsideración que presentó el parlamentario Hernando Guerra García para que el adelanto de las elecciones generales sea para diciembre del presente año.

Al respecto, la jefa de Estado indicó que había conversado el tema "con el ministro de Justicia y con el premier " para que dichos comicios puedan adelantarse "en el termino técnico electoral, a diciembre del 2023". En ese sentido, destacó la iniciativa de Fuerza Popular.

"Si es que estas (elecciones) van sin reformas políticas y demás, quizá se pueda acortar un poco más los meses. Desde el Ejecutivo, yo hago un llamado al Congreso. Si es que se está planteando lo que en su momento Fuerza Popular planteó para que se llevan a cabo elecciones adelantadas el 2023, bien", indicó a la prensa.

En esa línea, criticó a los bloques de izquierda "radical" del Congreso que están proponiendo que se haga un referéndum ciudadano para consultar la posibilidad de una Asamblea Constituyente.

"Si es que en el otro lado la izquierda radical también está planteando, pero con la condición de que debe pasar por la asamblea constituyente. Es una justificación más para poder radicalizar, para poder seguir ensangrentando el país", indicó.

"Si Fuerza Popular y APP están pidiendo que se retome lo que, en su oportunidad, ellos ya habían presentado y el bloque de izquierda fue el que se opuso, pues que se retome en ese sentido esa propuesta que no tiene ningún condicionamiento y nos va a sacar del atolladero en el que estamos", agregó.

Dado que hoy habrá sesión del pleno del Congreso para debatir el adelanto de elecciones para este año, la jefa de Estado hizo una invocación a la representación nacional a fijar día y hora de las próximas elecciones.

"Que se adelanten las elecciones a la fecha y hora que el Congreso diga. Inmediatamente, desde el Ejecutivo, estaremos convocando a esas elecciones. Nadie tienen ningún interés en aferrarse al poder (…) Estaremos acá hasta que el Congreso (defina). Pónganse de acuerdo: tal día las elecciones y, en ese instante, estaremos convocando a elecciones", resaltó.

