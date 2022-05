Congresista Tania Ramírez rechaza plagio en su tesis de licenciatura y afirma que su trabajo es "original"

Tania Ramírez, congresista de Fuerza Popular | Fuente: Congreso de la República

La congresista de Fuerza Popular, Tania Ramírez, descartó este lunes algún plagio en la elaboración de su tesis de licenciatura y afirmó que su trabajo es original.

Esto luego de que un programa periodístico señaló que la parlamentaria habría cometido plagio en sus tesis de licenciatura y maestría presentada en la Universidad César Vallejo en el año 2018.

En entrevista con RPP Noticias, Tania Ramírez explicó que su tesis tuvo como estudio la empresa que constituyó su familia y en donde trabajó hasta antes de ser electa congresista. Además, precisó que autorizó la publicación abierta de su tesis en el repositorio de la universidad.

"Mi tesis fue presentada con un acta donde yo recalco el trabajo realizado por mi persona es original y no es plagio", destacó.

Tania Ramírez precisó que en la acta de sustentación y en el acta de autenticidad se puede evidenciar que su tesis se aprobó, sustentó y publicó en el 2018, con anterioridad a la tesis comparada por el programa periodístico del 2019.

"Acá tiene que quedar clarísimo es que yo he presentado mi tesis primero y la he sustentado y no pueden decir que hubo copia de mi parte, de la otra persona pues... Si la tesis de ese señor es igual a la mía, que responda ese señor, como también tiene que responder la universidad o los asesores, porque la tesis de los alumnos pasan por sus manos y filtros que establecen", dijo.

Informe periodístico

De acuerdo con el programa Cuarto Poder, la congresista Tania Ramírez habría realizado un plagio en la tesis que les permitió obtener el título de Contador Público en la Universidad César Vallejo en el año 2018.

Según el informe periodístico, la tesis de la parlamentaria tiene textos similares a otra tesis del 2018 de la misma universidad, también presentada en Chiclayo, del mismo rubro y que tuvo el mismo asesor.

El primer trabajo se titula Gestión administrativa y su influencia en el control de inventarios en la empresa Full Motors S.C.R.L. y está firmado por Joel Valle Gil. Mientras que la tesis de Tania Ramírez se titula: La gestión administrativa y su influencia en el control de inventarios de la empresa Corporación Jesucristo Cautivo S.R.L.



Cuarto Poder también reveló que la tesis de maestría de Tania Ramírez presentada en la Universidad César Vallejo guarda pasajes similares a otra tesis de maestría en la misma universidad perteneciente a María de los Ángeles Bustamante.





Reportaje de @Cuarto_Poder es tendencioso y sensacionalista. Ellos tienen las dos tesis, les hubiera bastado con publicar Acta de Sustentación para que quede claro que, en el peor de los casos, quién fue víctima de plagio fui yo. Otra patinada más de la Sra. @SolCn. pic.twitter.com/5Am37lX1gh — Tania Ramírez García (@Taniaramirezga2) May 16, 2022

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": La hepatitis es la inflamación del hígado y no solo los virus pueden causarla, sino también la ingesta de alcohol o algunas medicamentos, así lo explicó el doctor Carlos Nureña, médico gastroenterólogo del hospital nacional "dos de mayo". Señaló que la hepatitis A, presenta malestar general, cefalea, y la persona suele se pone amarilla. El virus entra por la boca. La hepatitis B, puede quedarse de manera crónica y hasta puede llevar a la cirrosis o un cáncer de hígado. La hepatitis C, entre el 60% o 70 % se vuelve crónica y el 30% se vuelve cáncer, pero es mucho más difícil el virus crónico de la hepatitis B. El médico advirtió que todas las hepatitis pueden tener la presentación fulminante, es decir que le afecta tan directamente al hígado que no le permite reaccionar.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.