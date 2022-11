Herber Joel Campos | Fuente: RPP

El abogado constitucionalista Heber Joel Campos aseguró que, pese a la demanda competencial que interpondrá el Congreso de la República contra al Ejecutivo, el poder del Estado que tiene como máximo representante al presidente Pedro Castillo puede volver a solicitar una cuestión de confianza.

"Presentar la demanda competencial y la medida cautelar es lo más sensato. Un inconveniente que tenía esa demanda competencial era que no tenía un acto concreto. Ahora ya apareció(...). Si los ministros de Estado dieran un paso siguiente y forzaran una medida tan grave como la disolución del Parlamento en un escenario en el cual un órgano como el Tribunal Constitucional les dijera que ese proceder no es correcto, no solamente incurrirían en una infracción constitucional, sino en un delito (...). (Sin embargo), el Ejecutivo puede presentar otra cuestión de confianza. El hecho de que se haya presentado una demanda competencial no es impedimento para ello", dijo en La rotativa del aire de RPP.

"La actual presidenta del Consejo de Ministros tiene que acudir al Parlamento en un lapso que no puede superar los 30 días a pedir lo que se denomina el voto de confianza obligatorio. Existen dos tipos de cuestiones de confianza: una obligatoria, que se da siempre que asume un nuevo Consejo de Ministros, y otra potestativa, como la que ha presentado hace poco el Poder Ejecutivo. Ambas, sin embargo,pueden entrar en el conteo para lo que podría dar origen a la disolución constitucional del Congreso", agregó.



Escenario complejo

Por otro lado, se refirió también a la situación que atraviesa la política peruana y criticó que los poderes del Estado no se concentren en generar una agenda propositiva y constructiva.

"Los escenarios son complejos y hacen parte de una novela que ya parece una novela de terror a estas alturas: un enfrentamiento constante entre el Parlamento y el Ejecutivo que creo que termina haciendo mucho daño a los peruanos, porque vemos que nuestras autoridades políticas en lugar de utilizar su tiempo y energía en generar una agenda propositiva, constructiva, la dedican a estos intercambios políticos que parecen no ser muy conducentes", precisó.

Además, se mostró en desacuerdo con el acta revelada por el Consejo de Ministros, ya que consideró que la ley debe respetarse en un Estado de Derecho.

"En el caso puntual de esta acta que se ha revelado el día de ayer y que da cuenta de la interpretación que el Ejecutivo tiene acerca de la cuestión de confianza me parece que es bastante polémica por bastantes aspectos. Me da la impresión que el Consejo de Ministros tiene una lectura de esa ley distinta a la que emana de su propio texto. Podemos estar a favor y en contra. En lo personal pienso que tiene muchos problemas. Pero está vigente y en un Estado de Derecho tenemos que respetarla. O en todo caso acudir a los mecanismos institucionales previstos para cuestionarla. Pero no podemos arrogarnos la competencia de inaplicar una normal de por sí y para sí", finalizó.