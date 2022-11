Aníbal Quiroga | Fuente: RPP

El constitucionalista Aníbal Quiroga presentará, en representación del Congreso, una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional y una medida cautelar contra el Poder Ejecutivo con relación a la cuestión de confianza. Según Quiroga, el motivo de estas acciones responden al peligro de que el Ejecutivo cierre el Congreso y vulnere otras instituciones como el propio tribunal, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación.

"La medida cautelar se va a presentar al mismo tiempo que la demanda. Es lo que dice el Código Procesal Constitucional. En cuanto a los plazos, el proceso debería terminar en unos cuatro meses y la medida cautelar tendría que ser resulta en dos semanas. Claro que hay urgencia porque nos estamos presentando ante una posible disolución del Congreso en donde no solamente desaparecía el Congreso y las principales libertades públicas, sino que, además, ya no va a haber Tribunal Constitucional, porque inmediatamente se va a convocar a una Asamblea Constituyente y el tema se va a subvertir de manera completa", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Si la gente cree que, disolviendo el Congreso, se va a convocar a elecciones, como el caso de Vizcarra, y va a haber en seis meses un nuevo Congreso, eso no va a ocurrir. En el camino, ya lo han anunciado tanto la señora Chávez como el señor Bermejo, van a convocar a una Asamblea Constituyente que va a sustituir el Congreso y también se van a llevar de encuentro a la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial (...). Estamos camino a una disolución del Congreso", agregó.

Motivación de la demanda competencial

Quiroga explicó las competencias del Tribunal Constitucional y precisó las motivaciones de la demanda competencial que se presentará entre hoy y mañana ante el TC.

"El Tribunal Constitucional solo tiene tres competencias: la primera, dirimir los conflictos entre las leyes y la Constitución; la segunda, resolver en última instancia las acciones de garantía; y la tercera, dirimir los conflictos de competencia entre los poderes del Estado o entre los organismos constitucionales. En este caso, el tribunal hace de árbitro y dirime las competencias que corresponde a cada uno", aseveró.

"Lo que el Congreso va a plantear es una demanda competencial para saber quién lleva la cuenta en cuanto a la negación de confianza, camino a la disolución del Congreso. El sábado el Congreso ha aprobado hacer esto. La demanda se presentará hoy o mañana, según tengamos el texto terminado para poder pedirle al Tribunal Constitucional que en aplicación de la ley y la Constitución señale que esa cuenta le corresponde al Congreso y no al Ejecutivo como indebidamente lo ha hecho el Poder Ejecutivo en un acta que es una prueba concreta de esta supuesta negación fáctica de confianza y esta violación a la Constitución. Claramente, el Consejo de Ministros y su presidente han incurrido en responsabilidad, con excepción de la señora Dina Boluarte, que no ha participado, que no ha firmado y que inmediatamente ha renunciado", añadió.

Moción de suspensión

Finalmente, el abogado constitucionalista recordó algunas medidas adoptadas como el Congreso como la acusación contra el presidente Pedro Castillo por traición a la patria, la cual calificó de "absurda", y vaticinó un mismo destino para la moción de suspensión impulsada por el parlamentario Esdras Medina.

"El tema de la traición a la patria no se sostenía por ninguna parte y fue un intento absurdo. Se explicó que era forzar una figura delictiva para un tema político y eso no caminaba. Lo mismo vaticino para el tema de la suspensión, porque la suspensión está prevista en la Constitución para una incapacidad temporal, no para extraer del 112 hasta el 114 un tema de incapacidad moral. No existe incapacidad moral temporal. O hay incapacidad moral o no hay. Son temas distintos. Creo que el Congreso está tomando consciencia de que van camino a su disolución, a su inmolación", enfatizó.