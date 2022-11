El gobierno pide que se debata y vote su proyecto de ley presentado en abril | Fuente: Andina

El jefe del Gabinete Ministerial, Anibal Torres, anunció que planteará cuestión de confianza para que se debata y vote el proyecto de ley con el que se busca derogar la norma que desarrolla y pone límites a dicho mecanismo constitucional. Esta medida recibió varias críticas por parte de los parlamentarios.

Martha Moyano, vicepresidenta del Congreso informó que en la Mesa Directiva analizarán la carta que envió el Ejecutivo este mismo martes y consideró que el gobierno adopta estas medidas solo por la próxima llegada de la OEA, además, consideró que no prosperará la iniciativa.

"Veo que el Consejo de Ministros está haciendo varios actos previos a la llegada de la OEA porque ellos ven a ese organismo como si fuera su papá que va a venir a salvarlos y defenderlos de los 'malos chicos', eso es lo que creo que están pensando y están haciendo varios actos para ver cuál de ellos les resulta, pero creo que deberían ser más maduros en función a lo que están haciendo", sostuvo en declaraciones a la prensa.

En tanto, el legislador José María Balcazar comentó en Las cosas como son de RPP que la constante confrontación política habría motivado al gobierno a presentar esta cuestión de confianza para que se debata el proyecto presentado.

"Se veía venir (la cuestión de confianza), la crispación política hacía intuir que podían plantearla. Me parece que no debe alarmar al Congreso, si no, tratar de llegar a consensos para un equilibrio real", expresó.



El parlamentario comentó sobre la cuestión de confianza presentada por el gobierno | Fuente: RPP

Por su parte, Victor Acuña, congresista de Alianza para el Progreso, consideró que lo mejor es pensar en el adelanto de elecciones pues el conflicto entre el gobierno y Congreso siguen sin cesar.

"El Ejecutivo no deja de enfrentarse al Congreso. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se está viendo la vacancia y esta medida (la cuestión de confianza) es una reacción del Gobierno. Es momento de pensar en un adelanto de elecciones porque el pueblo ya lo ha decidido. Sería lo más acertado", expresó a RPP Noticias.

El congresista Carlos Anderson recalcó que el gobierno no puede hacer cuestiones de confianza por asuntos que solo le competen al Parlamento y criticó esta acción del primer ministro, Aníbal Torres.

"Una nueva amenaza vacía del inefable “experto jurídico” Aníbal Torres. El Ejecutivo NO PUEDE hacer cuestión de confianza por temas que son de exclusiva responsabilidad jurisdiccional del Congreso, y menos aún exigir que el Congreso se someta a la “voluntad” del premier", escribió en su cuenta de Twitter.

Alejandro Muñante manifestó que la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo debe ser sobre políticas del gobierno, no para exigir el debate o aprobación de una ley pues eso no le compete a dicho poder del Estado.

En entrevista a RPP Noticias, el congresista de Renovación Popular indicó que lo que está haciendo el premier Aníbal Torres con la presentación de esta moción es evidenciar la política completamente desfasada e inconstitucional que está llevando a cabo este Gobierno.

"Nos hace un menudo favor el señor Aníbal Torres y su Consejo de Ministros de presentar esta cuestión de confianza porque esto va a esclarecer mejor a los funcionarios de la OEA de la situación que actualmente vive nuestro país. Esta cuestión de confianza es una medida inconstitucional, es una abiertamente contraria la legalidad en nuestro país y por ende las personas, los ministros que han refrendado este acuerdo, son responsables políticos de esta contravención directa a la Constitución política.

Los ministros de Estado y toda autoridad en este país tienen la obligación funcional de respetar y hacer respetar la Constitución", puntualizó.



Muñante advirtió que el Tribunal Constitucional ha dicho claramente de que es infundada toda pretensión que pretenda o que quiera declarar inconstitucional esta norma, por ende, esta cuestión de confianza que va a presentar el premier Aníbal Torres no solamente es ilegal, sino que, además, contraviene un fallo del TC.

Apoyo a cuestión de confianza

Guillermo Bermejo saludó el anuncio del premier Aníbal Torres asegurando que esta puede regular la relación entre ambos poderes del Estado.

"Anibal Torres presenta Cuestión de Confianza para regular la relación entre el Ejecutivo y Legislativo. Esto es por que el Congreso cambió su reglamento para blindarse y puede declarar improcedente de oficio el mecanismo. Que se acabe la obstrucción y los abusos de los vacadores!", publicó en sus redes sociales.

La misma opinión tuvo la parlamentaria Silvana Robles, quien aseguró que la cuestión de confianza sí procede pese a las opiniones de sus demás colegas en el Congreso.

"El Congreso debe entender que, bajo el falso argumento de ser el primer poder del Estado, no puede manosear la Constitución a su antojo, cercenando prerrogativas de otros poderes públicos o limitando derechos ciudadanos. El equilibrio entre poderes debe ser restablecido", sostuvo la legisladora.

El legislador Roberto Chiabra cuestionó la cuestión de confianza presentada y consideró que más se trata de un recurso desesperado del gobierno. En su opinión, Anibal Torres debió salir hace tiempo del cargo.

"Si no se agenda, ¿qué negación de confianza hay? Esto pasa por la desesperación, este primer ministro hace rato debió dejar el cargo. ¿Esta es la forma de generar diálogo?", expresó el legislador en el programa "Todo Se Sabe" de RPP.

Por otro lado, la parlamentaria Patricia Chirinos también se presentó en el programa y aseguró que esta iniciativa del gobierno es una estrategia para cerrar el Congreso.

"Esta cuestión de confianza es totalmente ilegal, es competencia exclusiva del Congreso legislar. Creo que hay una estrategia en la sombra para cerrar el Congreso", expresó.

Chirinos también expresó sus cuestionamientos para todos los ministros que intentan defender la iniciativa presentada por Aníbal Torres.

"Todos los ministros que trabajan en este gabinete son cómplices del gobierno de corrupción de Castillo. Están detrás de él tapándolo, franeleándolo, haciendo de piquichones", manifestó.





Los motivos del gobierno

Anibal Torres requiere al Parlamento que se agende en el más breve plazo, el debate y votación del proyecto 1704/2021-PE que propone la derogación de la Ley 1355, que regula la cuestión de confianza.

Según el documento, la iniciativa del Gobierno fue propuesta el pasado 8 de abril y todavía no cuenta con un dictamen en la comisión competente. Ello, pese a que el artículo 105 de la constitución establece que las iniciativas legislativas propuestas por el Poder Ejecutivo deben ser atendidos con urgencia.

“A pesar de ello, y de haber sido reiterada su prioridad mediante oficio, de fecha 02 de noviembre de 2022, sigue sin ser atendido. Por lo tanto, exigimos que sea exonerado del trámite en comisiones, siendo práctica parlamentaria cuando la situación lo amerita, como es el presente caso”, se lee en el oficio enviado por Anibal Torres al Congreso.