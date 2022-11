Poder Judicial admitió a trámite recurso de amparo de Pedro Castillo para detener acciones del Congreso en su contra

Poder Judicial programó la audiencia única del caso para el 6 de marzo del 2023 | Fuente: PRESIDENCIA PERU | Fotógrafo: JHONEL RODRIGUEZ ROBLES

El Poder Judicial dispuso admitir a trámite la acción de amparo presentada por el presidente Pedro Castillo contra el Congreso, con el fin de detener los procesos que el Legislativo viene llevando a cabo en relación con los presuntos actos de corrupción en los que está involucrado el Gobierno, entre otros.

La Primera Sala Constitucional de la Corte Suprema, que admitió dicho recurso, informó que la audiencia única correspondiente al caso se realizará el 6 de marzo del 2023 a las 9 a. m., de manera virtual. Además, los abogados de cada una de las partes no podrán excederse de 5 minutos para dar su respectivo informe oral.

Busca anular procesos

El pedido presentado por el mandatario, a través del abogado Ananías Narro Culque, busca anular procesos en su contra que lleva el Congreso, tales como la acusación constitucional por presunta traición a la patria que se encuentra en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside Lady Camones.

Como se recuerda, dicha subcomisión tenía programado evaluar el informe final sobre la mencionada denuncia contra el presidente, el pasado lunes. Sin embargo, la modificación de su conformación, a cargo de la Comisión Permanente, motivó que la sesión pase a cuarto intermedio y aún no hay una fecha fija de su reanudación, en la cual el informe pasaría al voto.

Otro proceso que se busca detener es la tercera moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, el cual se encuentra en etapa de recolección de firmas. Dicha moción es promovida por los congresistas Edward Málaga, Carlos Anderson, Diego Bazán, Adriana Tudela y Karol Paredes.

Además, el recurso de amparo busca anular lo actuado por la Comisión de Fiscalización, presidida por Héctor Ventura, respecto a las investigaciones contra el mandatario por, presuntamente, liderar una organización criminal.

En el documento, el mandatario finaliza pidiendo que “se ordene al Congreso de la República (que) se abstenga de ejercer control político de manera arbitraria, desproporcionada y anticonstitucional en mi contra, y en mi calidad de presidente constitucional de la República del Perú”.

Cabe precisar que esta acción de amparo fue presentada el pasado mes de octubre y fue dirigida al juez constitucional de la Corte Superior de Lima. Sin embargo, el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima la rechazó por considerar que no era de su competencia.

Además, el recurso fue criticado por Benji Espinoza, abogado del presidente, quien indicó que no formaba parte de su argumentación y presentación.

"El presidente me ha pedido disculpas, porque hubo una descoordinación. El señor [Ananías] Narro no es abogado del presidente, ha podido obtener la firma del jefe del Estado, pero eso no significa que forma parte del equipo. Se han aprovechado de un momento de dificultad para poder presentar algo que, desde mi punto de vista jurídico, esa demanda es bastante inconsistente y no comparto ninguno de esos argumentos expresados en esa demanda", manifestó en el programa Todo se sabe de RPP.