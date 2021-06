Congreso aprobó establecer una cuarta legislatura en el actual periodo parlamentario | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El congresista Daniel Olivares, vocero de la bancada del Partido Morado, calificó como "mal precedente" que el Pleno del Congreso de la República aprobara recientemente establecer una cuarta legislatura en el presente periodo parlamentario cuando existen 10 proyectos de reforma constitucional que tendrían que verse en poco tiempo.

Tras advertir que no existe una justificación para esta medida, más allá del "miedo a quien vaya a salir elegido este domingo", Olivares cuestionó que "se ha dejado un precedente para que otros congresos pueden hacer interpretaciones antojadizas". Asimismo, se mostró incrédulo en que en este corto periodo se puedan abordar temas como la reforma política.

"¿Qué calidad de debate vamos a tener en el Pleno (sobre las reformas) y cómo se va a aprobar al final? Lamentablemente no hay buenos augurios", señaló en entrevista con RPP Noticias.

Para el parlamentario, el objetivo de haber modificado el reglamento del parlamento nacional sería avanzar con la reforma política que debió haber sido abordada en el actual periodo parlamentario. No obstante, cuestionó que se esté legislando y cambiando la Constitución "pensando en quién va a salir elegido el domingo".

"Así no se cambia la Constitución. La Constitución no es cualquier ley, se tiene que cambiar pensando en los próximos 20, 30, 40 años de cómo queremos que funciones nuestro país. Es nuestra ley máxima, entonces no podemos legislar pensando en que queremos quitarle un poco de poder a Castillo o a Fujimori. Ese es el problema de hacerlo tan rápidamente y en medio de una campaña electoral tan polarizada", cuestionó.

Finalmente, Olivares calificó como "un despropósito" que con esta medida se busque beneficiar a los partidos que perdieron su inscripción por no pasar la valla electoral. Del mismo modo, señaló que sería "más allá de ilegítimo" que se pretenda permitir que los actuales congresistas puedan reelegirse en el próximo Senado.

Congreso aprobó establecer una cuarta legislatura

El Pleno del Congreso de la República aprobó este martes por mayoría el Proyecto de Resolución Legislativa 6954 que modifica el reglamento del parlamento nacional y establece una cuarta legislatura en el presente periodo parlamentario.

El citado texto sustitutorio del proyecto de resolución legislativa se aprobó con 75 votos a favor y 33 en contra y fue exonerado de segunda votación. De acuerdo al Proyecto de Resolución Legislativa 6954, la cuarta legislatura inicia el 13 de junio y termina el 16 de julio.

Antes de la votación, la presidenta del Congreso de la República, Mirtha Vásquez, participó en el debate de la citada resolución legislativa y pidió reflexionar a su colegas parlamentarios.Además, señaló que se debe tener mucha consideración a lo que opina el pueblo: "Nos debemos exclusivamente a la voluntad popular".



"Se ha utilizado solo dos veces, pero solo de manera residual y excepcional. La primera el 2000 al 2001 y la segunda nosotros mismos. Este breve Parlamento la autorizó para que nosotros podamos legislar después de un Parlamento disuelto. ¿Es correcto que ahora la volvamos a utilizar cuando es una medida residual que debe pasar por el legislador? Hay que reflexionar. Es verdad es una medida legal, pero toda medida legal no siempre es legítima", sostuvo.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: