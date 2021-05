Congreso de la República evalúa aumentar el número de legislaturas. | Fuente: Foto: Congreso

La Defensoría del Pueblo consideró que la iniciativa de incorporar una cuarta legislatura en el actual período de sesiones (2020-2021) para aprobar reformas a la Constitución implicaría "un quiebre" del principio de rigidez constitucional. Por esto, solicitaron al Parlamento no aprobar la creación de una legislatura adicional y exhortaron a los congresistas a "reflexionar" sobre el respeto a los mecanismos regulares para la reforma de la Constitución.

"Recordamos que la Constitución es un estatuto de control del poder y es la norma depositaria de los valores y principios supremos que nuestra sociedad estima fundamentales. Posee una vocación de permanencia e inmutabilidad en el tiempo que debe ser respetada por los poderes constituidos, empezando por el propio Parlamento. De este modo, a fin de garantizar su preservación, la propia Carta ha fijado procedimientos reforzados para la modificación de sus disposiciones, ello como expresión del principio de rigidez constitucional.

Tras recordar que la Constitución establece que su modificación debe aprobarse en dos legislaturas ordinarias consecutivas, la Defensoría consideró que no es posible "desnaturalizar" el contenido de esta norma "sobre la base de interpretaciones laxas" para reducir los tiempos ordinarios de las legislaturas e instalando un procedimiento acelerado "que restringe los espacios de diálogo y consenso".

Asimismo, recordaron que el Tribunal Constitucional ha señalado que no existen zonas exentas de control, ni carentes de límites. En ese sentido, indicaron que el Congreso debe comprender que el acto legislativo "también posee límites, más aún cuando se refiere a la modificación del texto constitucional".

"Sobre este particular, el deber de respetar el principio de rigidez constitucional cobra mayor relevancia cuando las propuestas de reforma tienen incidencia directa en el balance entre los poderes del Estado y en la organización de instituciones como el propio Parlamento, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo", apuntaron.

Finalmente, señalaron que, si bien algunas reformas constitucionales son necesarias para proteger derechos fundamentales y mejorar la organización del Estado y el control del poder, estas deben producirse luego de una amplia y robusta deliberación.

"Consideramos que resultaría constitucionalmente cuestionable que el Pleno del Congreso incorpore una cuarta legislatura para así introducir reformas adicionales a la Constitución. Proceder de esta manera sentaría un peligroso precedente que podría ser utilizado en el futuro para desnaturalizar por completo los procedimientos de reforma constitucional hoy existentes", culmina el pronunciamiento.

Valdez descarta que cuarta legislatura busque la reelección

El congresista Luis Valdez, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, precisó que la decisión de la Junta de Portavoces de no aprobar la exoneración del plazo de publicación del dictamen para una nueva legislatura -la cuarta en un mes y medio- no implica que este tema no se pueda ver en el Pleno del Parlamento.

"Va a pasar los 7 días que exige el reglamento (…) Creo que en los últimos días del mes de mayo esta norma ya queda habilitada para ser integrada en la agenda. Lo que no se ha exonerado es el plazo. Hay un plazo de 7 días de publicación que necesita la norma. Ayer en la Junta de Portavoces se sometió a votación esa exoneración del plazo (pero) no se llegaron a los votos, obtuvieron 76 de los 77 votos que se necesitaba", explicó.

En entrevista con RPP Noticias, el titular de la Comisión de Constitución rechazó que este sea un intento para que los actuales parlamentarios puedan ir a la reelección, en el caso se apruebe la Bicameralidad. Sobre este asunto, el parlamentario indicó que "hay una disposición expresa en su partido de no permitir que los congresistas actuales puedan acceder al senado".

"Eso queda descartado 100%, además en mi condición de presidente de la Comisión, y el único que podría modificar el dictamen en el debate del Pleno, lo garantizo que eso no va a suceder. Eso sí sería una reforma perversa, sería no pensar en el país. Esa posibilidad no está incluida (en el dictamen). Vamos a ser explícitos y una de las condiciones para sacar adelante la bicameralidad es excluir de manera expresa la posibilidad de que estos parlamentarios puedan acceder a postular al Senado", señaló.

El dictamen planteaba la posibilidad de agregar una cuarta legislatura al presente periodo parlamentario, con el fin de aprobar reformas como la bicameralidad y la regulación de la cuestión de confianza. Sobre este tema, Valdez señaló de que el hecho de que se realicen cuatro legislaturas en un mes y medio "es algo particular de un Congreso complementario, excepcional, que va a tener hasta julio 15 meses de funcionamiento".

"Actualmente se han tenido solamente 3 legislaturas de las 10 que tiene un Congreso normal de 5 años. Hay una necesidad de reestructurar la forma de trabajo y el debate de las iniciativas que se vienen discutiendo al interior del Parlamento y también hacia afuera, el tema de la bicameralidad y la regulación de la cuestión de confianza", comentó.

