Daniel Salaverry dijo que en la carta firmada por Salvador del Solar "no se plasma el pedido de confianza"

Daniel Salaverry no se opone al proyecto de inmunidad parlamentaria planteado por el Ejecutivo, pero sí espera un debate al respecto. | Fuente: Congreso de la República

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry indicó que no rechaza la carta enviada por el jefe del gabinete ministerial, Salvador del Solar, a la Mesa Directiva, donde el Ejecutivo propone un plazo máximo para la aprobación de las iniciativas legislativas.



"En esta carta no se plasma el pedido de confianza, sino que se solicita una fecha y se dice para qué necesita ese pleno el primer ministro. Tanto no estoy de acuerdo con esos comentarios, que yo he convocado a pleno el día martes", indicó en entrevista publicada este domingo en el diario El Comercio.

Daniel Salaverry precisó que no se opone a la propuesta del Ejecutivo sobre la modificación de la inmunidad parlamentaria, pero sostuvo que es necesario un debate a profundidad con un dictamen consensuado.

"Nosotros tenemos que dar mensajes claros a la ciudadanía, que no nos aferramos a una inmunidad, que estamos dispuestos a reformar nuestro sistema político", expresó.

De otro lado, Daniel Salaverry consideró que el anuncio de someter a votación la recomposición de las comisiones el día martes ha originado una reacción negativa en la cúpula de Fuerza Popular, que le ha hecho "muchísimo daño al Congreso".

"Hay un consenso en casi todas las fuerzas, y además en muchos congresistas de Fuerza Popular, de que esta recomposición se dé. Creo que la intención inmediata es que no se someta a votación la recomposición y a mediano plazo evitar que yo pueda ser una opción a la Mesa Directiva nuevamente", dijo.