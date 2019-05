Daniel Salaverry habló sobre la polémica sesión de la Comisión de Defensa. | Fuente: RPP

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, consideró que el jefe de Estado, Martín Vizcarra, “no debe echar más leña al fuego” con sus declaraciones sobre el incidente ocurrido ayer en la Comisión de Defensa, que tuvo que ser suspendida intempestivamente.

“No debe echar más leña al fuego, debe ser un llamado a la tranquilidad, a la cordura, a que los peruanos empecemos a construir una sociedad de tolerancia y de respeto mutuo. Eso es lo que debe pedir el presidente y no echarle más leña al fuego”, sentenció.

El presidente Martín Vizcarra ofreció su “total respaldo” al ministro del Interior y a los policías por lo que consideró “un maltrato” de parte de los integrantes de la Comisión de Defensa, a la que asistieron para explicar los detalles de la diligencia en la casa del expresidente Alan García en la que este último decidió dispararse.

“A la Policía se le respeta y respetos guardan respetos, así que tienen nuestro respaldo para que sigan cumpliendo con su función”, señaló el jefe de Estado.

Daniel Salaverry dijo que la accidentada sesión de la Comisión de Defensa refleja “lo que vemos todos los días en las calles”. “Se ha perdido el respeto entre los peruanos. (...) Los peruanos no quieren ver a los congresistas peleando con los policías ni a los policías peleando con sus congresistas”, cuestionó.

“Es terrible lo que está sucediendo y creo que estos hechos no ayudan en nada en la búsqueda de la verdad, en lo absoluto. Me parece muy mal los excesos que ha habido de ambas partes, de congresistas que quizás han tenido un tono que no es el adecuado y también de actitudes de algunos policías que han respondido que me parece de manera poco educada”.

El exfujimorista sostuvo que lo ocurrido ayer ha sido un hecho “aislado” y consideró que esto no debe comprometer al Congreso como institución. “Han sido algunos congresistas que forman parte de esta comisión, pero también han sido algunos policías, y no toda la institución”, remarcó.

“La sesión de ayer fue innecesaria, los hechos fueron lamentables y fue un pésimo mensaje hacia nuestros ciudadanos, que finalmente lo que quieren es que sus instituciones, el Congreso, el Poder Ejecutivo, la Policía, trabajen hombro a hombro para, en el caso de la Policía, erradicar la delincuencia, combatir la inseguridad”, sentenció.