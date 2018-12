Rosa Bartra y Daniel Salaverry protagonizaron nuevo altercado. | Fuente: Foto: Congreso

Luego de que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, señalara que no va a aceptar "ningún tipo de amenazas" de parte de la Comisión de Constitución que preside la congresista Rosa Bartra, la legisladora de Fuerza Popular volvió a cuestionar los argumentos empleados para disponer el registro de nuevas bancadas.

Como se sabe, Daniel Salaverry realizó una conferencia de prensa para dejar en claro que detrás de esta decisión está la obligación que tiene como presidente del Congreso para "cumplir y acatar los mandatos de los órganos constitucionales". Sin embargo, para Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, esto no es verdad.

"No es verdad lo que dice el presidente. Nosotros no estamos intimidando, no estamos amenazando. Sin duda, yo coincido con el presidente: las sentencias de cualquier órgano jurisdiccional tienen que ser cumplidas, las que obligan a pagar deudas también", señaló.

En la carta referida por Daniel Salaverry, Rosa Bartra solicitó que se cumpla lo acordado en el Consejo Directivo, que decía que la decisión del Tribunal Constitucional debería ser revisada primero en el grupo de trabajo que preside para que sea analizado.

“Ignora usted que el Consejo Directivo, en su condición de órgano jerárquicamente superior, tomó la decisión de solicitar a la comisión bajo mi presidencia la evaluación en informe sobre los alcances de la citada sentencia”, indicó en el oficio.