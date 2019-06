Daniel Salaverry, presidente del Congreso. | Fuente: Foto: Congreso

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, solicitó una medida cautelar ante el noveno juzgado civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad para que se ordene a la Comisión de Ética y al Congreso la suspensión de la resolución que dispone investigarlo por, presuntamente, presentar información falsa en la semana de representación.

En su pedido dirigido a la jueza que preside el noveno juzgado civil de la mencionada Corte, el titular del Parlamento pide que, de aceptarse esta medida, el grupo parlamentario que preside la congresista Janet Sánchez se abstenga de continuar con el trámite del expediente por presunta infracción al Código de Ética Parlamentaria.

"El Juzgado deberá advertir a la presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria y a sus miembros que en caso no acaten la medida impuesta por su despacho y realicen actos destinados a evadir y/u obstaculizar la medida cautelar solicitada, cometerán delito de violencia y resistencia a la autoridad, incurriendo en responsabilidad penal", señala Salaverry en el documento que consta de aproximadamente 30 páginas.

Recomiendan suspender a Salaverry

A inicios de este mes la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó el informe de la Secretaría Técnica que recomienda suspender al titular del Congreso, Daniel Salaverry, por 120 días sin goce de haber por presuntamente haber presentado informes falsos de su semana de representación.

La sanción se aprobó por unanimidad con los votos de los congresistas Úrsula Letona, Freddy Sarmiento, Milagros Salazar y Mauricio Mulder. Es así que esta será llevado a debartirse en el Pleno, que decidirá el futuro del actual presidente del Parlamento. En este caso se inhibieron Janet Sánchez y Marco Miyashiro.

De acuerdo con el documento del grupo parlamentario, Salaverry habría infringido los principios de transparencia, honradez y veracidad. En su defensa, el presidente del Congreso dijo días atrás que el informe emitido no tiene sustento político y lo tildó de venganza política.



"A mí se me denuncia por firmar un informe que contiene fotos adulteradas y yo demostré en un peritaje que esa no es mi firma. El informe de Ética reconoce que no es mi firma, pero me procesa por no saber quién adulteró mi firma; es decir, me culpan por A y me sentencian por B, esa jurídicamente es una aberración que no procedería en ningún juzgado del mundo", señaló.