Nada puede resultar más pernicioso para el debate público que las querellas entre congresistas que no logran disimular sus rencores y antipatías. Tal parece el caso del cruce de acusaciones entre la congresista fujimorista Karina Beteta y el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, el más notorio renunciante a la bancada fujimorista. Beteta afirma que hace unos meses fue víctima de un maltrato verbal cuando reclamó temas de agenda del Pleno.

Úrsula Letona asegura que el incidente fue grabado, pero hasta el momento nadie ha visto el video que podría confirmar la utilización de un lenguaje soez, coprolálico e injuriante. Salaverry niega la veracidad de las afirmaciones dela congresista y sugiere que se trata de una maniobra para distraer de “temas graves” como la investigación fiscal abierta a Karina Beteta y otros cinco congresistas por cobros indebidos a título de viajes de representación.

El tema ha motivado la primera intervención pública de la flamante ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, quien ha rechazado en principio toda forma de “maltrato verbal, psicológico o físico a una mujer”. Pero sería sin duda muy desalentador que la supuesta víctima pueda haber distorsionado una discrepancia para hacerla pasar como agresión. Karina Beteta afirma que si no denunció los hechos antes fue para evitar complicaciones a su partido que estaba viviendo el impacto causado por la detención de Keiko Fujimori. “Ahora me arrepiento”, confesó.

Turbulencia en el Congreso

Los conflictos del presidente del Congreso con sus excompañeros de bancada no se limitan al caso Karina Beteta, puesto que Daniel Salaverry ha juzgado inapropiado que Luis Galarreta sea el ponente del caso Pedro Chávarry en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Argumenta que precisamente se cuestiona el rol de blindaje jugado por los fujimoristas en el caso del ex Fiscal de la Nación.





Esas querellas son tanto más negativas que corresponde al Congreso desarrollar una agenda legislativa que permita que algún día se pueda recordar a sus miembros por algo más que las censuras, la fragmentación de las bancadas y el populismo. El nuevo primer ministro, Salvador del Solar, ha ofrecido diálogo con todas las bancadas y el vocero de la bancada fujimorista le ha concedido “el beneficio de la duda”.

Es el momento para consensuar grandes objetivos, en vez de mantener un clima de confrontación estéril. Tampoco ayuda al consenso que la Comisión de Educación haya aprobado la reincorporación de maestros y directores de Escuela que fueron cesados por no aprobar los exámenes o ni siquiera presentarse a ellos. La medida se añade a otra iniciativa que busca reponer a más de 14 mil docentes que no han obtenido sus títulos profesionales.

5 millones en deuda

Cada día que pasa se evidencia la urgencia de contar con una Autoridad de Transporte Urbano, ATU, que coordine una política común de circulación vial para Lima y Callao. El ministerio de Transportes destina su considerable presupuesto a la infraestructura, pero ha descuidado su rol rector en el transporte. Las consecuencias son la multiplicación de accidentes, así como la pérdida de infinitas horas en el caos vehicular de las ciudades.

Es inminente el nombramiento del presidente de la ATU que sin embargo no podrá ser eficaz si no exige el cumplimiento de las sanciones. Este martes lo confirmamos con motivo de la detención en Miraflores de un minibús (cúster) que circulaba sin licencia, sin seguro, en una ruta que no le correspondía y con más de cinco millones de soles en multas acumuladas.

¡Cinco millones de multas! El conductor reconoció sus reiteradas faltas, pero no parecía ni siquiera consciente del peligro que ha venido haciendo correr a quienes tenían la mala suerte de ser sus pasajeros.

