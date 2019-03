El presidente del Congreso comentó que aún es incómodo para la cúpula del fujimorismo. | Fuente: Andina

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, aseguró este lunes que la bancada de Fuerza Popular busca sacarlo de la Mesa Directiva con la denuncia impulsada por la congresista de esta agrupación política.

Según explicó, aún es incómodo para la cúpula de Fuerza Popular por las decisiones que ha tomado y como no pudieron censurarlo, debido a que retiraron la moción en su contra por falta de votos, dijo que quieren sacarlo de su cargo mediante mentiras.

“Me queda claro que sigo siendo incómodo para la cúpula de Fuerza Popular. No le gusta las decisiones que asumí desde la presidencia del Congreso, de acatar los fallos del Tribunal Constitucional, de crear nuevas bancadas, de que se recompongan las comisiones y que esto haga que pierdan mayoría”, dijo a Latina.

Dice que agresión fue de Beteta

Respecto de la denuncia que realizó Karina Beteta por presunta agresión verbal, Salaverry dijo que ella fue quien se le acercó hace algunos meses y de forma grosera, le reclamó por no priorizar proyectos de Fuerza Popular en la agenda del Pleno.

"Cuando se me acercó, que eran las 11 de la noche, no se me acercó con buenos modales, se me acercó como es ella con palabras soeces, gritando, diciéndome que yo estoy ahí por ellos, que me debo a ellos y yo debo agendar los proyectos que ellos me dicen que agende", contó Salaverry.

Sin palabras soeces

Agregó que no se refirió a Beteta con groserías y que solo le comentó que él es el encargado de agendar los proyecto, por lo que cuando ella sea presidenta podría poner los proyectos que considerara necesarios.

"Quienes me conocen saben perfectamente cuál es mi proceder. Jamás utilizo lisuras, ni con los hombres, me parece muy corriente. No lo hago, las personas que trabajan conmigo saben cuál es mi trato", dijo. Andina