Daniel Urresti critica a Daniel Olivares tras haber confesado que consume marihuana de manera recreativa. | Fuente: Andina/Congreso

El congresista Daniel Urresti, presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso, lanzó fuertes calificativos contra el legislador Daniel Olivares y lo acusó de incentivar el consumo de mahihuana recrativa, luego de que el último reconociera públicamente que fuma hace veinte años.

El incidente ocurrió durante una sesión virtual en la que representantes de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA asistieron para hacer un balance de su trabajo.



Sin embargo, salió a colación el tema de Daniel Olivares y los miembros de la comisión dedicaron casi la mitad de la sesión a comentar la declaración hecha por el legislador del Partido Morado.

Durante su intervención, Urresti Elera consideró que era incorrecto que haya confesado ser consumidor de marihuana, teniendo en cuenta los esfuerzos que hace el Estado para luchar contra el tráfico de esta droga.

"No es justo para nadie, para ningún peruano, para ningún padre de familia, que alguien que reconoció que es un fumón funcional, que tiene la suerte que de chiquito lo han alimentado bien, que tiene la suerte de ser muy inteligente... No todos tienen la suerte de ser fumones funcionales. No todos tienen la suerte de haber sido bien alimentados de pequeños y de tener una inteligencia privilegiada que les permita mantenerse activos y funcionales despues de 20 años de consumo. Son muy pocos y son los que menos deberían salir a hacer propaganda al consumo de esta droga", manifestó.

También intervino el congresista Rubén Pantoja (Unión por el Perú) y criticó tanto a Olivares Cortés como al líder de su partido político, Julio Guzmán. Asimismo, los acusó de incitar al consumo de drogas y de cometer delito contra la salud pública.

"Soy fumador de toda la vida"

Daniel Olivares hizo esta declaración en un video publicado el 9 de enero en la cuenta de YouTube del candidato presidencial de su partido, Julio Guzmán, en el que conversan sobre diversos hechos transcurridos en el 2020.

En un momento de la conversación, Olivares Cortés recordó que, durante una sesión virtual del pleno del Congreso, fue captado por la cámara de su computadora fumando un cigarrillo. El hecho, ocurrido en mayo del 2020, le generó muchas críticas.

"Fue mi primera intervención en el primer pleno virtual de la historia del Perú, donde intervengo por un tema serio. Estaba tan nervioso que termino y digo 'bueno, me fumaré un tabaquito'. Yo fumo enrollados, tú sabes, yo soy un fumador de marihuana de toda la vida; hace veinte años que soy fumador, he fumado con mis padres, con mis tíos", comentó.



Negó que en ese momento haya fumado marihuana, pero sí admitió que la consume desde hace muchos años. El legislador comentó que varios jóvenes le escribieron para agradecerle que debido al incidente, el tema de la marihuana recreativa sea puesta en la escena política.