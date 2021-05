Luis Valdez, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso. | Fuente: Foto: Congreso

El congresista Luis Valdez, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, precisó que la decisión de la Junta de Portavoces de no aprobar la exoneración del plazo de publicación del dictamen para una nueva legislatura -la cuarta en un mes y medio- no implica que este tema no se pueda ver en el Pleno del Parlamento.

"Va a pasar los 7 días que exige el reglamento (…) Creo que en los últimos días del mes de mayo esta norma ya queda habilitada para ser integrada en la agenda. Lo que no se ha exonerado es el plazo. Hay un plazo de 7 días de publicación que necesita la norma. Ayer en la Junta de Portavoces se sometió a votación esa exoneración del plazo (pero) no se llegaron a los votos, obtuvieron 76 de los 77 votos que se necesitaba", explicó.

En entrevista con RPP Noticias, el titular de la Comisión de Constitución rechazó que este sea un intento para que los actuales parlamentarios puedan ir a la reelección, en el caso se apruebe la Bicameralidad. Sobre este asunto, el parlamentario indicó que "hay una disposición expresa en su partido de no permitir que los congresistas actuales puedan acceder al senado".

"Eso queda descartado 100%, además en mi condición de presidente de la Comisión, y el único que podría modificar el dictamen en el debate del Pleno, lo garantizo que eso no va a suceder. Eso sí sería una reforma perversa, sería no pensar en el país. Esa posibilidad no está incluida (en el dictamen). Vamos a ser explícitos y una de las condiciones para sacar adelante la bicameralidad es excluir de manera expresa la posibilidad de que estos parlamentarios puedan acceder a postular al Senado", señaló.

El dictamen planteaba la posibilidad de agregar una cuarta legislatura al presente periodo parlamentario, con el fin de aprobar reformas como la bicameralidad y la regulación de la cuestión de confianza. Sobre este tema, Valdez señaló de que el hecho de que se realicen cuatro legislaturas en un mes y medio "es algo particular de un Congreso complementario, excepcional, que va a tener hasta julio 15 meses de funcionamiento".

"Actualmente se han tenido solamente 3 legislaturas de las 10 que tiene un Congreso normal de 5 años. Hay una necesidad de reestructurar la forma de trabajo y el debate de las iniciativas que se vienen discutiendo al interior del Parlamento y también hacia afuera, el tema de la bicameralidad y la regulación de la cuestión de confianza", comentó.

