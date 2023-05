Detector de Mentiras: ¿Realmente las radios emiten un 90% de música extranjera como dice el cantante Homero?

El cantautor peruano Juan Manuel Fernández Bejarano, mejor conocido como Homero, dijo en una entrevista en una radio lo siguiente: "si analizamos ahorita la difusión que hay en las radios de la música, vemos que casi el 90% es música extranjera". Luego agregó que "por ejemplo, en Francia, la difusión es el 60% del total de difusión es de música hecha en Francia".

Además, Homero se refirió también a una supuesta cuota musical en Colombia. En este caso afirmó que "[la cuota en ese país] es del 40, 50 por ciento".

Que no te engañen. Estas afirmaciones son mentira.

El cantautor peruano Homero. | Fuente: Facebook

Las radios musicales en el Perú no pasan el 90 por ciento de música extranjera. De acuerdo con fuentes especializadas consultadas por RPP, que cuentan con el respaldo de la empresa CPI, el promedio de música de otros países que tocan las radios locales, es del 55 por ciento; mientras que el 45 por ciento restante está dedicado a la música peruana.





En el caso de Francia, sí existe una cuota que exige a las radios la emisión de un porcentaje de música en francés, determinada por la Autoridad de Regulación de Comunicaciones en la Ley 1067 que rige desde el año 1986, revisada por última vez en 2021. Esta norma no precisa que la música tiene que ser necesariamente hecha en francia, sino que hace énfasis en el idioma, que se habla en 29 países del mundo.

En cuanto a Colombia, Homero sostiene que en las radios en este país sí exigen "un 40 o 50 por ciento" de música nacional. Sin embargo, Colombia, uno de los mercados artísticos más grandes de latinoamérica, no exige una cuota de canciones de autores colombianos en sus radios, sino más bien promueve un programa de formación artística que se mantiene hasta la actualidad.

Que no te engañen, en las radios peruanas no se emite el 90 por ciento de música extranjera; en Francia no se exige un porcentaje de música nacional; y en Colombia no existe una cuota impuesta a sus emisoras.