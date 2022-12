El presidente de la Comisión de Defensa señaló que mañana se reunirá con sus colegas para ponerse de acuerdo sobre el adelanto de elecciones | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA

Tras la vacancia del expresidente Pedro Castillo y la sucesión de Dina Boluarte en el cargo, en más de 15 regiones del país se han suscitado una serie de protestas y medidas de fuerza en exigencia del cierre del Congreso y el adelanto de elecciones generales.

Al respecto, el parlamentario de Avanza País, Diego Bazán, presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, en diálogo con La Rotativa del Aire, indicó que entendía el sentido de las protestas, pero acusó que, detrás de ellas, habrían "azuzadores".

"Entiendo que hay conflictos sociales, entiendo que hay protestas, pero el país no se puede quedar sin Congreso de la República, que es lo que quieren los que azuzan, los que empujan, los que financian estos conflictos sociales", sostuvo.

En ese sentido, indicó que dichos "azuzadores" estarían vinculados al expresidente Pedro Castillo y su objetivo sería una Asamblea Constituyente.

"Existen exigencias que nosotros tenemos que acoger, muchas de ellas son bastante válidas (...) pero hay que entender qué hay detrás de estas protestas o quien está motivándolas. Esa gente quiere una Asamblea Constituyente", indicó.

"Hay gente interesada en destruir la gobernabilidad del país, no me atrevería a decir nombres, pero sabemos que es gente que ha estado detrás del gobierno de Pedro Castillo, que les duele su salida y que tienen la capacidad de movilización, la capacidad de financiamiento", agregó.

Adelanto de elecciones "pasa" por el Congreso

Por otro lado, el parlamentario indicó que "si se decide el adelanto de elecciones", él no estaría en desacuerdo con esa decisión. Sin embargo, subrayó que ese procedimiento debe "pasar por el Congreso".

"Si es que finalmente se decide ir a elecciones generales, yo no tengo ningún problema, no me aferro al cargo. Considero que eso es válido también y si es por el bien del país, es un sacrificio que tenemos que hacer todos. Pero eso se conversa e, inevitablemente, la iniciativa tiene que salir del Congreso", sostuvo.

Al respecto, indicó que esa propuesta "no depende" de la presidenta Dina Boluarte ya que implica una reforma constitucinal.

"Si hay adelanto de elecciones o no, eso no depende de la presidenta de la república. Ella podría proponerlo, pero tiene que pasar inevitablemente por el Congreso. Esto es una reforma constitucional que tiene que ser aprobada en dos legislaturas distintas, con votación de 87, lo cual es bastante difícil, pero no imposible (...) O la votación de 66 y referéndum que también sería otra posibilidad", explicó.

"Pero esta reforma constitucional no es sencilla ni rápida. En cálculos yo pondría entre 12 o 14 meses si se aprueba en los próximos meses. Tendríamos hasta julio del próximo año porque también la Constitución indica que el presidente tiene que jurar sí o sí el 28 de julio", agregó.

Frente a esta situación, Bazán señaló que mañana lunes, 12 de diciembre, se reunirá con sus "colegas parlamentarios" para discutir si el Congreso acoge la propuesta de adelanto de elecciones.

"Le he pedido a mis colegas parlamentarios que tengamos una reunión el día lunes y nos pongamos de acuerdo en qué es lo que quiere el Congreso, si es que vamos a continuar como Parlamento o si vamos a decidir de una vez por todas este procedimiento (de adelanto de elecciones). Pero el procedimiento no es sencillo y toma su tiempo", subrayó.