Diego Bazán, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y de la Subcomisión de Acusaciones

El integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Diego Bazán, exhortó este lunes a la canciller Ana Cecilia Gervasi a levantar su voz de protesta ante el Gobierno de Chile por el ingreso de migrantes ilegales a territorio peruano guiados por militares chilenos. Además, pidió al Poder Ejecutivo a hacer un registro de todo ciudadano extranjero que busque ingresar a nuestro país.



En entrevista con el programa Todo se sabe, Diego Bazán expresó la preocupación de los integrantes de su grupo trabajo parlamentario, quienes levantaron su voz de protesta, por la forma cómo soldados del Ejército de Chile ayudan a migrantes a ingresar ilegalmente al Perú, como reveló el programa Cuarto Poder.

"Nuestra Canciller tiene que levantar su voz de protesta también contra el hermano país de Chile para que estas cosas no se vuelvan a repetir. Pero acá tenemos que ver el problema de fondo y el problema de fondo es el control de nuestras fronteras (...) Hoy nuestras fronteras son una coladera", indicó.

"No vamos a tener impunidad"

Diego Bazán consideró que los ciudadanos de Venezuela pasan al Perú por puntos no controlados, luego que Migraciones y el Ejecutivo impide y prohíbe el paso de migrantes provenientes de ese país.

"Desde acá hago un llamado al Ejecutivo y hacer una reflexión sobre este tema. Si sabemos que no tenemos control sobre nuestras fronteras, lo que obviamente se debería hacer es registrar a todo extranjero que quiera ingresar hoy al país. (...) Hoy el superintendente de Migraciones lo dijo, la única forma de encontrar a este delincuente, a este venezolano que finalmente fugó a Colombia fue precisamente porque nosotros teníamos registrados su huella y su foto y eso finalmente se trabajó con el Ministerio del Interior", dijo.

En ese sentido, Diego Bazán afirmó que tener a todos los migrantes registrados una vez hayan ingresado el país ayudará a impactar en el tema de seguridad ciudadana.

"Ya no vamos a tener impunidad. Se va a fugar, pero vamos a saber quién es y lo vamos a tener que ir a buscar", manifestó.

Asimismo, Diego Bazá planteó un trabajo en conjunto del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa y recomendó que los registros de datos de migrantes se encuentren interconectados con la Interpol.

"Llamar la atención definitivamente que esto no puede volver a repetirse y busca una solución inmediata a la crisis que tenemos en estos momentos, más de un centenar de personas en precisamente la frontera con Tacna. El sector Defensa y el sector del Interior deberían estar pensando en este momento en fletear un vuelo charter y mandar a esta gente a su país de origen", expresó.

