Diego Bazán, presidente de la Comisión de Ética, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

Diego Bazán fue elegido congresista a los treinta años en representación de la región de La Libertad, donde se había hecho conocer por su activismo social y su compromiso contra la delincuencia. Poco después de su elección renunció a la bancada de Renovación Popular y se integró a la de Avanza País. Bazán se define como un conservador y promovió su candidatura a la importante Comisión de Ética anunciando que contribuiría a mejorar la mala imagen del Congreso ante la opinión pública. Durante las últimas semanas ha ido variando su posición ante uno de los casos más gravitantes que la Comisión de Ética tendrá que abordar: el caso del presidente Alejandro Soto. En algún momento afirmó que no había razón para priorizar el caso de Soto, antes que otros de mayor antigüedad. Recordó también que él había votado por Soto y que si fuera el caso lo volvería a hacer. Es probable que hubiera suscrito la afirmación de la fujimorista Martha Moyano para la que Soto es, pese a todos sus cuestionamientos, mejor que un “niño o un caviar”. La referencia es clara a la derrotada candidatura alterna de Luis Aragón, de la bancada de Acción Popular. La bancada de Bazán no ha dado pruebas de mucha pureza doctrinaria pues ha llevado a la Mesa Directiva a Waldemar Cerrón, dirigente notorio de Perú Libre. Bazán se hallará ante un problema que pondrá a prueba su sentido de la ética: su bancada sigue defendiendo a Soto, a diferencia de otras personalidades conservadoras como Gladys Echaiz, quien ha anunciado que votará a favor de su censura. ¿Se alineará Bazán con la estrategia política de su bancada o será capaz de actuar con independencia y rigor, en función de las evidencias que se presenten contra Soto? Por ahora, Soto multiplica las respuestas ligeras e inverosímiles, como ayer, cuando sostuvo que no sabía nada sobre la fábrica de insultos que los miembros de su despacho difundían en redes sociales.

Las cosas como son