Diego Bazán sobre Alejandro Soto: "La máxima sanción que se le puede dar es de 120 días"

Diego Bazán, presidente de la comisión de Ética, sostuvo este martes que si el titular del Legislativo, Alejandro Soto, es sancionado por alguno de los casos que se le investiga, solo podrá recibir 120 días de suspensión como máximo.

El parlamentario señaló que impulsará una reforma constitucional para que las sanciones a congresistas sean más severas.

"La máxima sanción que se le puede dar es de 120 días, no se puede dar más porque así está establecido. Tendríamos que tener una reforma constitucional al respecto, pero este procedimiento podría verse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales si así se determina. Voy a proponer la modificación del reglamento en el Congreso para tener procedimientos exprés en casos de flagrancia porque vimos casos vergonzosos que demoran cinco a seis meses. También plantearé eliminar el llamado de atención", explicó en entrevista a La Rotativa del Aire de RPP.

Diego Bazán precisó también que el grupo congresal solo indagará acerca de los casos que involucra al legislador Alejandro Soto y que se habrían cometido "desde el 23 de julio del 2021" en adelante. En ese sentido, explicó que serán tres temas para tratar.

"El primero es donde se involucra a la hermana de su supuesta pareja. El otro tema es el supuesto de la ley que lo favorecía y, el tercero, es de estos trabajadores que habrían realizado pagos para publicidad y propaganda", declaró.

Por otro lado, enfatizó que apoyará la decisión que tome su bancada con respecto a una posible moción de censura contra Soto y emitirá su voto en caso sea necesario.

Soto dice que no ha cometido "ningún delito"

Alejandro Soto, presidente del Congreso, aseguró este martes que "baja al llano" para dar las explicaciones respectivas y que no tiene ningún impedimento legal para ejercer el cargo.

"Soy un ciudadano respetuoso de los derechos que tenemos todos nosotros. Yo bajo al llano y voy a explicar y demostrar que no he cometido ningún delito, que no estoy inmerso en ningún impedimento de carácter legal", señaló en declaraciones a la prensa.

El titular del Legislativo dijo mostrarse "firme, transparente y con documentos ante el país y que el país conozca que aquí estoy por la decisión del voto de los congresistas de la República".