El congresista de Avanza País, Diego Bazán, expresó este martes su confianza y la esperanza de que la bancada de Fuerza Popular votará a favor de la moción de censura, que se presentó a mesa de partes del Congreso, contra el ministro de Salud, Hernán Condori.

En entrevista con el programa Nada está dicho de RPP, Diego Bazán indicó que desde un inicio la bancada de Avanza País no consideró a Hernán Condori como idóneo para el ejercicio del cargo y consideró una "provocación" la presencia del ministro de Salud el día de la interpelación.

"Hoy pedí en la mañana a cuatro valientes que se sumen a esta moción de censura, conseguimos finalmente esas firmas. Hemos dado un primer paso, esto no es el fin, el fin es que el señor Condori se vaya y para eso necesitamos 66 votos. En ese sentido, tengo la confianza y la esperanza también de que Fuerza Popular se va a sumar a este grupo de congresistas que va a votar a favor que se vaya el señor Condori", dijo.



Diego Bazán no quiso especular sobre la decisión de Fuerza Popular de respaldar al ministro de Salud tras la interpelación, pero afirmó que algunos parlamentarios fujimoristas le señalaron que eran muy respetuosos de un tema de bloque. "Tengo la esperanza de que sí se van a sumar a los votos", agregó.

"Espero madurez política de todas las bancadas y espero que se sumen con los votos, no solo de Fuerza Popular, sino congresistas que no se han sumado, que si sumamos los congresistas de partidos políticos de algunos que han firmado, pero que finalmente no se han sumado, tenemos los 66 votos. En ese sentido, tenemos que ser consecuentes con el país y despojarnos de cualquier interés político y directamente sacar al señor Condori el día de la votación", dijo.

Además, Diego Bazán consideró que "hay muchos ministros" por interpelar, como el de Justicia, Félix Chero; el de Transportes, Nicolás Bustamante; y el de Desarrollo Agrario, Óscar Zea.

Vacancia contra Castillo



Por otro lado, Diego Bazán aseguró que la bancada de Avanza País está firme para votar contra la vacancia presidencial contra Pedro Castillo.



"Lo mínimo que debe ocurrir ese día es tener 76 votos, si hay menos de 76 a mí me preocuparía, porque demostraría lo que se ha venido especulando, que hay conversaciones y temas bajo la mesa que me preocupan y eso no debería suceder", dijo.

