El legislador se pronunció tras la censura del ministro de Salud, Hernán Condori. | Fuente: RPP Noticias

Diego Bazán, congresista de Avanza País, se pronunció este jueves sobre la censura de Hernán Condori como ministro de Salud y dijo esperar que la próxima persona que ocupe ese cargo sea un médico de nivel y que tenga la capacidad técnica y profesional necesaria.

En declaraciones a la prensa desde la explanada del Parlamento, el legislador, uno de los impulsores de la moción de vacancia contra Condori, señaló que es consciente de que Perú Libre es el Partido de Gobierno y pueden colocar sus ministros, pero que dentro de sus cuadros deben tener a personas que no estén “manchadas por investigaciones”.

“Deben existir personas que tengan la capacidad técnica y profesional y, además, experiencia en gestión pública, pero no manchada por investigaciones que finalmente hacen sospechosa su carrera profesional. Esperamos (que el próximo ministro) sea un médico que tenga el nivel, tenga la altura y que goce también de la simpatía de los gremios médicos”, indicó.

Sobre votación

En esa línea, dijo que el próximo ministro debe priorizar la vacunación de otras enfermedades y no solo centrarse en la COVID-19. Dijo que quien reemplace a Hernán Condori deberá ser capaz de cerrar las brechas en cuanto a los procesos de inoculación.

En cuanto a la votación de la moción de censura; el legislador indicó que las abstenciones que se presentaron en la bancada oficialista muestran una posición desgastada. Consideró también que si no se hubiera aprobado la censura a Condori, la oposición no habría cumplido la función que le corresponde.

“Hubiera sido un pésimo mensaje que no se termine censurando al señor Condori porque hubiéramos demostrado que este Congreso y principalmente, la oposición que debería ser responsable, no está cumpliendo su función. En ese sentido, no hubiéramos servido absolutamente para nada”, dijo.

Censura de Hernán Condori

Con 71 votos a favor, 32 en contra y 13 abstenciones, el pleno del Congreso aprobó la moción de censura al ministro de Salud, Hernán Condori, por la “manifiesta falta de idoneidad y capacidad” del titular de ese sector.

La moción, además, contaba con el respaldo de legisladores de Avanza País, Renovación Popular, Juntos por el Perú, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Acción Popular, así como de los congresistas no agrupados Carlos Anderson, Enrique Wong, Susel Paredes, Flor Pablo y Edward Málaga.