Diethell Columbus sobre elección de miembros del TC: “No podría hablar de un tema de repartija”

Diethell Columbus estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: Andina

El vocero de Fuerza Popular, Diethell Columbus, reconoció que la comisión especial para la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC) ha tomado decisiones que no comparte, pero señaló que “no podría hablar de un tema de repartija”, como ocurrió en el pasado Congreso.

“La verdad yo no lo creyera (que hay una repartija), pese a que en algunas decisiones que se han votado no las comparto. No podría hablar de un tema de repartija”, comentó en entrevista con Ampliación de Noticias.

Columbus hizo referencia a la aprobación anoche del reglamento del proceso, que se realizó sin la consulta a expertos de la Defensoría del Pueblo, Servir o la Junta Nacional de Justicia.

Sin embargo, el fujimorista pidió prudencia en las opiniones políticas sobre el proceso de elección, ya que estas -señaló- pueden “enturbiarlo”.

“Yo sería muy prudente, porque no se trata de hacer aseveraciones políticas, sino de procurar mantener la institucionalidad del Parlamento, pero además de no enturbiar el proceso constitucional, que ciertamente puede ser mejor”, refirió.

“Pero, finalmente, quienes van a elegir (a los magistrados) es el Pleno del Congreso, y aquellos candidatos que pasen la primera etapa y logren obtener en la segunda un mínimo de 87 votos, que no es un tema fácil”, sentenció.

Ante las críticas al proceso de selección, Columbus señaló que este es el mismo con el que se eligió a los actuales magistrados, durante el gobierno de Ollanta Humala.

“Los que hoy llaman repartija, no los escuché decir algo similar respecto de la elección idéntica que se hizo con los magistrados que hoy tienen mandato vencido”, sentenció.

Cabe mencionar que, según la última encuesta de Ipsos Perú, un 49 % de peruanos considera que la elección de los magistrados debería hacerla el próximo Congreso y no este.

Columbus, ¿candidato?

En otro momento, Columbus descartó haber sido propuesto para integrar la plancha presidencial de Fuerza Popular en las elecciones presidenciales del 2021, aduciendo que todavía faltan meses para que temas como este se definan.

“Ahora estoy abocado, y a veces me falta tiempo, a la vocería (de la bancada) y a mis encargos de mi despacho. A mí no me desagrada la idea de acompañar a mi partido a donde mi partido me pida que lo acompañe, pero se tiene que cumplir los procesos de democracia interna”, sentenció.

NUESTROS PODCASTS:

‘Entrevistas ADN’: La presidenta del TC, Marianella Ledesma, dijo que el organismo que preside estará “supervigilante” del ejercicio de la vacancia presidencial.