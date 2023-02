Digna Calle acusó a congresistas de rechazar adelanto de elecciones por interés económico

Digna Calle estuvo esta mañana en Enfoque de los Sábados. | Fuente: RPP

La congresista Digna Calle (Podemos Perú), que ayer renunció a la Segunda Vicepresidencia del Legislativo, acusó a sus colegas de rechazar las distintas propuestas de adelanto de elecciones, por tener intereses económicos.

En Enfoque de los Sábados, la legisladora dijo que muchos parlamentarios “no tienen capacidad de desprendimiento”, para renunciar a sus intereses en pro de una solución a la crisis política y social que actualmente se vive en el país.

“Es lamentable lo que voy a decir, pero es que la mayoría de mis colegas congresistas se han visto beneficiados económicamente, más de 90 congresistas han mejorado sus ingresos, más del cien por ciento”, comentó.

“Yo pienso que esa es la única motivación para retrasar este adelanto de elecciones. Han mejorado su estilo de vida y, lamentablemente, no lo quieren dejar; y ponen pretexto tras pretexto (para no aprobar las propuestas presentadas)”, añadió.

Digna Calle también acusó a sus colegas de no tener “voluntad política” para aprobar el adelanto de elecciones. Para ella, el Congreso también tiene responsabilidad en la crisis del país. “Uno viene al Congreso a servir al país y no a servirse de él”, sentenció.



Digna renuncia

La congresista de Podemos Perú presentó su renuncia irrevocable a la Segunda Vicepresidencia de la Mesa Directiva, horas después de que se rechazara el proyecto de adelanto de elecciones al 2023 presentado por el Gobierno.

Asimismo, exigió la recomposición de toda la Mesa Directiva del Parlamento y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, para convocar a elecciones generales.

"Los congresistas y la presidenta de la República no quieren hacerse responsable de la crisis que afronta el país. Hemos dedicado cuatro sesiones, once votaciones y veinte horas de debate, sin llegar a los consensos necesarios. Las fórmulas van y vienen, pero las excusas se imponen a la hora de la votación. Está claro que no quieren irse ni renunciar al sueldo ni a los privilegios", dijo en un video subido a sus redes sociales.

Por otro lado, recordó el proyecto de ley que presentó en abril del 2022 para realizar el adelanto de elecciones "buscando evitar que la situación siga escalando sin encontrar respuesta alguna". "Las autoridades se aferran al poder y el país sufre en lo social y económico", agregó.

