Jorge Jáuregui, experto en derecho electoral, declaró que no existe "ni un alternativa concreta" para llevar a cabo el adelanto de elecciones, sea para el este año o el 2024, esto luego de que la Comisión de Constitución del Congreso mandara al archivo el proyecto de ley del Ejecutivo que proponía comicios anticipados.

"La conclusión es cero, no se ha producido ninguna alternativa, ya se había avanzando en algún momento con una primera votación que ha generado un horizonte para abril de 2024. No obstante, la situación es cero, no existe", declaró en Central de informaciones de RPP.

En esa línea, señaló que la situación refleja la fracción en las bancadas del Parlamento para llegar a un acuerdo de adelanto de elecciones frente a las manifestaciones que continúan en la capital y diversas regiones del país.

"Es un Parlamento que está desconectao de la ciudadanía, no hay una claridad respecto a un alto nivel y satisfacción ciudadana con el desempeño del Parlamento, (con) en el Ejecutivo igual. Hay cantidad de ciudadanos que están en una absoluta desafección por la forma en cómo se viene desarrollando", agregó.

En ese marco, sostuvo que debe realizarse un adelanto de elecciones de acorde a los plazos establecidos (la ley sostiene que se requiere 230 días), ya que es indispensable "para realizar unas elecciones que canalice el conflicto dentro de un marco democrático".

"En segundo lugar, que haya elecciones, pero con condiciones de garantías, desde el Poder Ejecutivo y Parlamento, de autonomía y independencia de los organismos electorales", aseguró.

Jáuregui señala que se deben respetar la autonomía y independencia de los organismos electorales. | Fuente: ANDINA

Falta de voluntad política

El experto en derecho electoral declaró que falta voluntad política en el Congreso para obtener los votos y acuerdos para definir una fecha de adelanto de elecciones, como por ejemplo definirlo antes de que culmine la presente legislatura (10 de febrero).

"Con la voluntad política se podría impulsar y ratificarse en la siguiente legislatura para tener adelanto de elecciones de 2023. El problema es cómo logran los acuerdos políticos", mencionó.

Ejemplificó la situación actual con el año 2000, cuando las manifestaciones (marcha de 'Los Cuatro Suyos') lograron enviar un mensaje al Congreso para definir una salida política del país. Criticó que tanto Ejecutivo y Legislativo no hayan mostrado representatitividad en relación con los fallecidos durante las marchas iniciadas en diciembre de 2022.

"En una dinámica como la que estamos, con un Parlamento absolutamente irresponsable respecto al pedido ciudadano —hablando de rendición de cuentas por las decisiones que se toma—, el activismo ciudadano debe ser permanente y vigilante. Todavía falta un mayor compromiso de diversos sectores para empezar a proponer y hacer vigilancia a efectos de que se pueda viabilizarse un acuerdo", sentenció Jorge Jáuregui.