Digna Calle, segunda vicepresidenta del Congreso. | Fuente: Congreso

La segunda vicepresidenta del Congreso, Digna Calle (Podemos Perú) reconoció que en el Parlamento no existe la intención de respaldar su propuesta legislativa de adelantar las elecciones generales como una medida para salir de la crisis política que vive el país e indicó que tal actitud respondería a una disposición de convivencia entre sectores oficialistas y de oposición para mantener los privilegios de sus cargos.

"Los colegas congresistas no quieren adelanto de elecciones y paran poniendo excusas como que no es facultad de Congreso o dicen que es competencia del Ejecutivo [...] es decir, están poniendo un montón de trabas y no están viendo realmente que estamos viviendo una crisis política, social y económica", dijo en entrevista al diario El Comercio.

"Los colegas congresistas no tienen la voluntad política para poder sacar adelante este proyecto de ley que nos estaría ayudando a salir de esta crisis en la cual nos encontramos", insistió.

Calle dijo coincidir con el parlamentario Carlos Anderson (no agrupado), quien en declaraciones recientes afirmó que muchos congresistas se aferran a sus curules porque sus ingresos económicos son ahora mayores en comparación con los que percibían antes de llegar al Parlamento.

"Es lamentable [...] porque hemos visto que el 88% de los congresistas ha mejorado su situación económica, a raíz de haber ingresado al Parlamento. Entonces, y no quiero pensar que ese sea el principal motor que tienen los congresistas para no apoyar este proyecto de ley sobre el adelanto de elecciones. Es muy penoso, la verdad, y muy lamentable, si ese es el caso y que estén anteponiendo intereses personales a los intereses del país", manifestó.

La congresista lamentó que muchos de sus colegas vivan "en un mundo paralelo", cuando afirman que el Perú no atraviesa una crisis política y por lo tanto no sería necesario buscar una salida como el adelanto de elecciones.

"¿El hecho de haber sacado a la presidenta del Congreso en un poco más de un mes no es una crisis política? ¿No es una crisis política el hecho de que no se pueda comprar la urea para los agricultores? Hay colegas que no ven más allá. Yo, la verdad, quisiera saber donde viven, cuál es el mundo paralelo en el cual ellos están para que todo el Perú se traslade y todos vivamos felices y contentos", dijo.

Reformas políticas

Calle indicó que, reformas políticas como el regreso a la bicameralidad o la reelección de Congresistas, deberían acompañar a un eventual adelanto de elecciones. Sin embargo, señaló que esta necesidad también es usada por varios parlamentarios como un pretexto para no apoyar esa iniciativa.

"También estoy de acuerdo, y no soy excluyente. Si se tienen que hacer reformas, hay que hacerlas, pero no hay voluntad política ni siquiera para poder debatir o discutir esas reformas que varios de los congresistas están planteando. Y no es necesario [esperar esto], mi proyecto puede ir por si solo también", comentó.

La primera vicepresidenta del Congreso dijo que su proyecto de ley tampoco es excluyente con una eventual moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo, pero que ve difícil que se alcancen los 87 votos necesarios para ese objetivo en el Parlamento.