Congreso debatirá censura al ministro del Interior | Fuente: RPP Noticias

El congresista Diego Bazán, integrante de la bancada de Avanza País, informó que esta agrupación apoyará "sin lugar a dudas" la moción de censura contra el ministro del Interior, Dimitri Senmache, que se debatirá este jueves en el pleno del Congreso. Según explicó, consideran que existe una "responsabilidad política" del ministro.

"Además de ello hay una posición de encubrir desde el inicio. Debieron tomarse medidas para no permitir la fuga del señor Juan Silva. No se hizo, se le dio tiempo después de la presentación en el Congreso y la realidad es que no existe voluntad de capturarlo, así que ya hemos sido bastante claros en que vamos a apoyar esta moción de censura", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, el legislador insistió en que "es real que hay un encubrimiento" al prófugo exministro de Transportes Juan Silva y acusó al ministro del Interior de no tener "voluntad" para instruir a la Policía Nacional del Perú sobre su búsqueda.

"El señor ha tenido varios días para dar muestras de que quiere capturarlo y hasta el día de hoy no lo ha hecho (...) Definitivamente sacándolo va a dejar de ser la persona que ha sido colocada ahí para encubrirlo y para evitar que se capture no solo al señor Juan Silva, sino a otros personajes involucrados", apuntó.



"Las actitudes que ha tenido el presidente en los últimos días dejan mucho que desear. Podemos tener otro ministro peor, pero no podemos por eso dejar de hacer nuestro trabajo de control político y esta censura es provocada por estas actitudes y esa responsabilidad política que recae sobre el ministro", agregó.

Perú Libre votará a favor de la censura

Más temprano, el congresista Waldemar Cerrón, vocero de la bancada de Perú Libre, anunció que apoyarán la moción de censura contra el ministro del Interior, Dimitri Senmache, que se debatirá este jueves en el pleno del Congreso. Según explicó, entre los principales factores están la situación de los trabajadores mineros en Arequipa y la "persecución" a los partidos políticos.

"Perú Libre va a votar a favor de la censura por varias razones: la masacre que se está dando en Arequipa con los mineros trabajadores a los que se le está contaminando su ambiente, la persecución y criminalización por quienes administran la justicia a los partidos políticos y por permitir que no se esté dando la justicia para todos por igual", dijo.

El Pleno del Congreso debatirá este jueves la moción de censura planteada contra el ministro del Interior, Dimitri Senmache, por una supuesta "grave responsabilidad funcional" suya por la fuga del exministro de Transportes Juan Silva.



La moción de censura también señala que en lo que va de su gestión "solo se tiene como resultado la fuga de altos personajes implicados en corrupción", así como muertes, desaparecidos y caos social, por lo que "no se puede mantener al frente a alguien que no cuenta con la capacidad".

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: