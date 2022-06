Perú Libre apoyará la censura contra el ministro del Interiorq | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

El congresista Waldemar Cerrón, vocero de la bancada de Perú Libre, anunció que apoyarán la moción de censura contra el ministro del Interior, Dimitri Senmache, que se debatirá este jueves en el pleno del Congreso. Según explicó, entre los principales factores están la situación de los trabajadores mineros en Arequipa y la "persecución" a los partidos políticos.

"Perú Libre va a votar a favor de la censura por varias razones: la masacre que se está dando en Arequipa con los mineros trabajadores a los que se le está contaminando su ambiente, la persecución y criminalización por quienes administran la justicia a los partidos políticos y por permitir que no se esté dando la justicia para todos por igual", dijo.

En declaraciones a la prensa, el legislador de Perú Libre indicó que su bancada ya no se considera oficialista y que serán una oposición dentro del Parlamento luego de que el partido pidiera al presidente Pedro Castillo que renuncie a su militancia. El vocero precisó que cada vez que tengan que dar un voto, tomarán una decisión "en consenso".

"Que nosotros no estemos de acuerdo con algunos términos significa que podríamos ser una oposición propositiva y no una oposición obstruccionista. No somos bancada oficialista, definitivamente. Esto ha quedado marcado hace tiempo, pero no somos una bancada que va a estar oponiéndose por oponer", indicó.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: