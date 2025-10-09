Congresistas Elías Varas y Patricia Chirinos piden a embajadas en Lima que no otorguen asilo político a Dina Boluarte

Los parlamentarios coinciden en que Boluarte Zegarra debe responder ante la justicia por las carpetas fiscales que pesan en su contra.

Los congresistas Elías Varas (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial) y Patricia Chirinos (Renovación Popular) solicitaron a un grupo de embajadas que no otorguen asilo ni refugio político a la presidenta Dina Boluarte.

Ambos parlamentarios coinciden en que Boluarte Zegarra debe responder ante la justicia por las carpetas fiscales que pesan en su contra.

En el caso de Varas Meléndez, este señala que "existen versiones fundadas y precedentes históricos que sugieren la posibilidad de que la señora Boluarte, en caso de aprobarse su vacancia, intente evadir la acción de la justicia recurriendo a alguna embajada para solicitar asilo o refugio político, con el propósito de sustraerse a las investigaciones y procesos judiciales que podrían iniciarse una vez concluido su mandato".

"Se solicita mantener la máxima atención y comunicación inmediata ante cualquier intento de ingreso o solicitud de carácter político por parte de la referida funcionaria o su entorno, a fin de evitar una fuga o la obstaculización de la justicia nacional, dado que la inmunidad presidencial cesa automáticamente con la declaración de vacancia, conforme al artículo 117 de la Constitución", indica el oficio enviado por el legislador a más de 30 embajadas extranjeras en Lima, entre ellas las de Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, España y Estados Unidos.

En tanto, Chirinos Venegas, quien remitió una misiva similar a las embajadas de Brasil y Ecuador, sostuvo que "el asilo político no puede ser utilizado como mecanismo para evadir la responsabilidad penal o impedir la acción de la justicia nacional".

"Nuestro país atraviesa un momento de crisis institucional que debe resolverse dentro del marco democrático y constitucional, sin la intervención de gobiernos extranjeros ni el amparo diplomático a personas investigadas por graves denuncias", se lee en el documento.

Mociones de vacancia

Hasta la tarde de este jueves, se han presentado cuatro mociones de vacancia presidencial ante el Congreso, con el objetivo de declarar la incapacidad moral permanente de la jefa de Estado, en respuesta a la creciente ola de criminalidad que azota al país.

Estos anuncios sobre un posible proceso de destitución de Boluarte ocurren luego de que la banda de cumbia Agua Marina fuera atacada a balazos mientras ofrecía un concierto en el distrito limeño de Chorrillos.