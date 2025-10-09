Hace 32 minutos

El jefe de la región policial, el general Felipe Monroy, informó que cuatro personas resultaron heridas en el ataque, dos de ellos los hermanos Quiroga Querevalú. Uno de ellos con una herida de bala en el muslo y Luis Quiroga Querevalú con tres impactos de arma de fuego, uno de ellos en el torax.