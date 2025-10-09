La Policía Nacional ha contabilizado al menos 23 casquillos de bala en la zona que está detrás del escenario, desde donde se perpetró el ataque.
El jefe policial informó que se cuenta con la información de que la moto en la que iban los atacantes huían de este a oeste, pero que luego cambiaron de dirección. Al respecto indicó que la Policía tiene activado el plan cerco para dar con los sospechosos.
El general señaló que hay cámaras de seguridad a los alrededores del recinto, y que recién este jueves se formalizará un requerimiento para acceder a estos registros.
El oficial indicó que de acuerdo a diligencias preliminares el ataque se habría perpetrado desde una moto lineal que pasó por el exterior del local.
El general Monroy informó que los heridos fueron trasladados a un centro de salud y quien se encontraría en situación grave es Luis Quiroga.
El jefe policial indicó que también resultaron heridos el sonidista y el baterista de la orquesta.
El jefe de la región policial, el general Felipe Monroy, informó que cuatro personas resultaron heridas en el ataque, dos de ellos los hermanos Quiroga Querevalú. Uno de ellos con una herida de bala en el muslo y Luis Quiroga Querevalú con tres impactos de arma de fuego, uno de ellos en el torax.
La Policía ha llegado a la zona del ataque. La zona ha sido cercada y se han encontrado varios casquillos de bala.
Todavía se desconoce el estado de salud de los integrantes heridos. Mientras tanto, algunas agrupaciones de cumbia han emitido pronunciamientos en sus redes sociales expresando su solidaridad tras lo sucedido.
#PNPInforma 🚨 | La @PoliciaPeru ha activado el Plan Cerco ante una balacera registrada en el concierto de la agrupación Agua Marina, en el Círculo Militar de #Chorrillos.— Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) October 9, 2025
Nuestras unidades ya se encuentran en la zona para garantizar la seguridad de los asistentes y capturar a… pic.twitter.com/rCTi0iB2Wi
La Policía Nacional informó por sus redes sociales que han activado el plan cerco para que se pueda capturar a los responsables de este hecho.
Persona al piso, terror por doquier, fue una metralleta el arma usada contra Agua Marina.— Enzo River 戌 🇵🇪 (@EnzoRiver_) October 9, 2025
Que el gobierno se vea diminuto y no pueda hacer nada frente a unos delincuentes, es pq los delincuentes también estan en el poder. El pacto mafioso se tiene que ir. Dina Renuncia!!. pic.twitter.com/ggPdYcUprA
De acuerdo a videos que circulan en redes sociales, la orquesta interpretaba una de sus canciones cuando se escuchó una ráfaga de disparos, generándose un caos general en el recinto.
La agrupación de cumbia Agua Marina fue víctima de un ataque armado la noche de este miércoles cuando daba un concierto en el Círculo Militar sede Tarapacá de Chorrillos. Al menos tres de sus integrantes habrían resultado heridos.
