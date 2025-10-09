Congreso admitió las mociones de vacancia contra Dina Boluarte

El Pleno del Legislativo tramitará las cuatro mociones de vacancia que fueron presentadas durante el día.
El Pleno del Congreso de la República admitió la noche del jueves cuatro mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte.
En sesión iniciada a las 9 de la noche, el Legislativo aprobó las mociones 19769, 19770, 19771 y 19772.
Estas mociones fueron presentadas durante el día por diversas bancadas parlamentarias en respuesta a la crisis de inseguridad que vive el país.
Luego de admitidas, el Pleno entró en debate para decidir si es que las mociones son debatidas hoy jueves o si es que se espera a una siguiente sesión.
Desde Fuerza Popular plantearon que se dé más tiempo a la mandataria para acudir al Pleno. Sin embargo, dicha posición fue rechazada por diversos legisladores.
Luego de un confuso debate, el presidente del Congreso, José Jerí, propuso que el debate y votación de las mociones de vacancia se realice hoy a las 11.30 de la noche.
Dicha propuesta fue aprobada por el Pleno del Parlamento, por lo que se citó a Dina Boluarte para que acuda al hemiciclo o en todo caso enviar a su abogado.