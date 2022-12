Dina Boluarte | Fuente: TV Perú Noticias

La presidenta de la República, Dina Boluarte, llegó la tarde de este miércoles a la sede del Poder Ejecutivo y exhortó a los trabajadores de Palacio de Gobierno laborar en equipo "evitando el teléfono malogrado" para no quebrar la confianza.



"Quiero agradecer este recebimiento, pero quiero decir a cada uno de ustedes que la seguridad del país no solo depende de la presidenta de la República, sino de todos nosotros. Quien trabaja aquí en Palacio tiene que hacer un trabajo en equipo, evitando como siempre, y recomiendo esto, el teléfono malogrado porque eso hace mucho daño a ese trabajo en equipo. No se puede quebrar la confianza entre uno y otro compañero", dijo en el hall principal de la sede del Gobierno.



Dina Boluarte, quien recibió los honores del Regimiento Mariscal Domingo Nieto en el patio de Palacio de Gobierno, también pidió lo mismo para el personal de seguridad de la 'Casa de Pizarro'.



"Y tengan en mí una persona, una compañera más de trabajo, a alguien con quien contar en las dificultades, en las adversidades, pero más seguramente en el trabajo que pueda sacar al país adelante. De manera eficiente, de manera efectiva podremos cometer seguramente algunos errores porque humanos somos, pero de los errores también aprendemos, pero lo más importante es no cometer el mismo error o no cometer el error y seguir adelante. ¡Muchas gracias y que viva el Perú!", expresó.



"Tregua política"

Más temprano, Pedro Castillo anunció, en un mensaje a la Nación, el cierre temporal del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias. Este intento de golpe de Estado provocó que el Congreso adelantara la sesión plenaria y aprobara la moción de vacancia en su contra por incapacidad moral para el ejercicio de sus funciones.



Horas después, Dina Boluarte juró ante el Congreso de la República como la primera presidenta del Perú y luego convocó, en su primer discurso oficial, a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas.



"Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional, esta alta responsabilidad debe ser asumida por todos y por todos. No podría pedir o podría hacerlo que no fiscalicen a mi gobierno y que no se escruten la decisiones que he de tomar. Lo que solicito es un plazo, un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno", manifestó.



