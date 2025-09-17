Pleno del Congreso aprueba viaje de Dina Boluarte a EE.UU. para participar en la Asamblea General de la ONU

La presidenta participará durante el primer día del debate general de la Asamblea de la ONU que se dará en Nueva York, Estados Unidos.

El Pleno del Congreso aprobó este miércoles, con 62 votos a favor, 42 en contra y 3 abstenciones, que la presidenta Dina Boluarte viaje nuevamente al extranjero para que acuda a la Asamblea General de la ONU.

La mandataria viajará, del 21 al 25 de septiembre, a Nueva York, Estados Unidos, con el objetivo de participar en la Semana de Alto Nivel del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La participación de Dina Boluarte está programada para el martes 23, a las 11:00 a.m. de Perú. Se tiene previsto que la mandataria intervenga en el quinto lugar entre los Estados miembros durante el primer día del debate general, que este año tendrá como tema central “Juntos somos mejores: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos”.

Entre las actividades que realizará la mandataria incluye una reunión de alto nivel para conmemorar el 30° aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, una cena de trabajo de alto nivel de la Plataforma de Mujeres Líderes de la Asamblea de las Naciones Unidas, así como un evento especial sobre acción climática.