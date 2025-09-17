Últimas Noticias
Pleno del Congreso aprueba viaje de Dina Boluarte a EE.UU. para participar en la Asamblea General de la ONU

Dina Boluarte: Pleno del Congreso aprueba nuevo viaje de la presidenta al extranjero
Dina Boluarte: Pleno del Congreso aprueba nuevo viaje de la presidenta al extranjero | Fuente: Presidencia Perú
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

La presidenta participará durante el primer día del debate general de la Asamblea de la ONU que se dará en Nueva York, Estados Unidos.

El Pleno del Congreso aprobó este miércoles, con 62 votos a favor, 42 en contra y 3 abstenciones, que la presidenta Dina Boluarte viaje nuevamente al extranjero para que acuda a la Asamblea General de la ONU.

La mandataria viajará, del 21 al 25 de septiembre, a Nueva York, Estados Unidos, con el objetivo de participar en la Semana de Alto Nivel del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La participación de Dina Boluarte está programada para el martes 23, a las 11:00 a.m. de Perú. Se tiene previsto que la mandataria intervenga en el quinto lugar entre los Estados miembros durante el primer día del debate general, que este año tendrá como tema central “Juntos somos mejores: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos”.

Entre las actividades que realizará la mandataria incluye una reunión de alto nivel para conmemorar el 30° aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, una cena de trabajo de alto nivel de la Plataforma de Mujeres Líderes de la Asamblea de las Naciones Unidas, así como un evento especial sobre acción climática.

En las elecciones de 2026, los peruanos tendremos una cédula electoral inédita: más grande, más compleja y con cinco bloques de votación. Saber cómo usar esta cédula no es solo un trámite, es garantizar que su voto cuente. Atentos con el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
Dina Boluarte ONU Naciones Unidas

