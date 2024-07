Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite denuncia contra Dina Boluarte por 'caso Rolex'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso Declaraciones de Lady Camones.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República admitió este jueves a trámite la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por los presuntos delitos contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos, en la modalidad de cohecho pasivo impropio en el marco del ‘caso Rolex’.

Con 17 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones, el grupo de trabajo presidido por la legisladora Lady Camones admitió la denuncia presentada por el fiscal de la Nación interno, Juan Carlos Villena, el pasado 27 de mayo.

En su denuncia, el titular del Ministerio Público señala a la mandataria de haber actuado “dolosamente” al recibir como “donaciones” los relojes Rolex y joyas de parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de beneficios en presupuesto para su región.

Trámite

Al respecto, la parlamentaria Camones indicó que luego de admitir a trámite la denuncia, lo que corresponde es elevar el informe a la Comisión Permanente, a fin de que allí se otorgue un plazo de 15 días y se designe a un legislador para proceder con la investigación.

“Esperamos ya subirlo entre el lunes o martes de la próxima semana, para que, en la próxima sesión de la Comisión Permanente, el presidente del Congreso nos dé el plazo y proseguir con la investigación”, dijo.

El grupo de trabajo parlamentario sesionó este jueves. | Fuente: Congreso de la República

Precisó también que, de acuerdo con la Constitución, la Subcomisión no podría acusar a la mandataria en ejercicio y que esta potestad solo le corresponde a la Comisión Permanente.

“De acuerdo con el artículo 17 de la Constitución, no podemos acusar a una presidenta en ejercicio, lo que hace la Subcomisión como función estricta es investigar, corresponde a la Comisión Permanente acusar”, dijo.

Declaraciones de Boluarte

La presidenta Dina Boluarte ha respondido dos veces ante Fiscalía por el ‘caso Rolex’. Sin embargo, en el segundo interrogatorio de mayo anunció su decisión de guardar silencio por una supuesta filtración de sus declaraciones a la prensa, según informó el dominical Punto Final.

“Los cargos que se me imputan en esta investigación son totalmente falsos y me declaro inocente y a partir de este momento no voy a continuar con mi declaración, conforme al marco legal, porque su despacho, señor fiscal, filtra mis respuestas a la prensa”, aseveró.

Doce días después de esta declaración, el 27 de mayo, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, presentó la denuncia constitucional contra la mandataria por este caso.