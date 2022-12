Subcomisión del Congreso verá el informe final de la denuncia contra Dina Boluarte el lunes 5 de diciembre

La vicepresidenta dejó el MIDIS luego de estar más de un año en el cargo | Fuente: MIDIS

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso anunció que este lunes 5 de diciembre se verá el informe final de la denuncia constitucional contra la vicepresidenta Dina Boluarte. Así lo anunció la titular de dicho grupo de trabajo, Lady Camones.

“Se ha determinado que el lunes 5 de diciembre vamos a hacer esta sesión, entendiéndose que también los congresistas van a estar también en semana de representación, pero por acuerdo han dispuesto que sea este lunes para de una vez ya dar cuenta de lo que determina finalmente este informe”, señaló la parlamentaria de APP.

Lady Camones también informó en su sesión de hoy que la Subcomisión declaró improcedentes dos informes de calificación, uno contra el presidente Pedro Castillo y otro contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ambos por no cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento del Congreso.

Asimismo, Camones indicó que en la sesión se dio cuenta del ingreso de 10 denuncias, para que en las semanas siguientes se elaboren sus respectivos informes de calificación.

La vicepresidenta Dina Boluarte afronta las denuncias constitucionales 268 y 269 acumuladas, por presuntamente haber vulnerado los artículo 38 y 126 de la Constitución, al haber efectuado actos de gestión a nombre del Club Departamental Apurímac cuando ocupaba el cargo ministra de Desarrollo e Inclusión Social.



Dina Boluarte deja el Midis

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, anunció el pasado viernes que dejará el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social luego de estar más de un año en el cargo. El anuncio lo dio en sus redes sociales.

"El día de hoy he tomado la decisión de no continuar en el próximo Gabinete Ministerial. Después de una profunda reflexión no tengo duda que la polarización actual perjudica a todos, especialmente al ciudadano de a pie que busca salir de la crisis política y económica", escribió en su cuenta de Twitter.

Su anuncio se da luego de que el mandatario Pedro Castillo nombrara a Betssy Chávez como nueva presidenta del Consejo de Ministros. Sin embargo, agradeció al jefe de Estado por darle la confianza de estar en el gabinete desde el inicio del gobierno.

La vicepresidenta Dina Boluarte quedará a cargo del despacho de la Presidencia de la República durante el viaje que realiza el jefe de Estado, Pedro Castillo, a la ciudad de Santiago de Chile para participar en el Encuentro Presidencial y IV Gabinete Binacional entre Perú y Chile.

