Dina Boluarte

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, anunció este viernes que dejará el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social luego de estar más de un año en el cargo. El anuncio lo dio en sus redes sociales.

"El día de hoy he tomado la decisión de no continuar en el próximo Gabinete Ministerial. Después de una profunda reflexión no tengo duda que la polarización actual perjudica a todos, especialmente al ciudadano de a pie que busca salir de la crisis política y económica", escribió la aún titular del Midis en Twitter.

Su anuncio se da luego de que el mandatario Pedro Castillo nombrara a Betssy Chávez como nueva presidenta del Consejo de Ministros. Sin embargo, agradeció al jefe de Estado por darle la confianza de estar en el gabinete desde el inicio del gobierno.

"Agradezco la confianza brindada a mi trabajo y como Vicepresidenta de la República continuaré en el esfuerzo de consolidar la más amplia unidad de todos los peruanos especialmente de los más pobres y de los que no tienen voz; respetando la institucionalidad democrática dentro de los principios éticos y morales con los que siempre me he conducido", finalizó en su mensaje.





Betssy Chávez es la nueva presidenta del Consejo de Ministros

Pedro Castillo tomó juramento de Betssy Chávez como nueva titular de la Presidencia del Consejo de Ministros. Esta decisión fue tomada luego de que la Mesa Directiva del Congreso rechazara de plano la cuestión de confianza planteada por el exprimer ministro Aníbal Torres.

Tras la crisis del gabinete, la exministra de Cultura asumió el cargo ocupado hasta entonces por Aníbal Torres, quien estuvo presente durante la juramentación. Se trata de la quinta funcionaria en asumir la titularidad de la PCM. Como se recuerda, el primero en ocupar el puesto fue Guido Bellido, luego entró Mirtha Vásquez. Posterior a su renuncia, Héctor Valer tuvo un breve paso como jefe de gabinete.

Dina Boluarte pide la salida de Norma Yarrow

Dina Boluarte, solicitó el pasado miércoles a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones, que aparte a la congresista Norma Yarrow (Avanza País) de la votación sobre el informe final de la denuncia constitucional en su contra, porque la legisladora fue quien presentó la acusación.

Con dicho impedimento, menciona, se trata de evitar que el congresista que suscribe y presenta una denuncia constitucional, "sea juez y parte del procedimiento de acusación constitucional".