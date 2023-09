Dina Boluarte tomó juramento a nuevos ministros: estas son las reacciones en el Congreso

06 Sep 2023 - 00:57

El congresista no agrupado Carlos Anderson manifestó este miércoles en RPP Noticias que el nuevo gabinete ministerial de la presidenta Dina Boluarte no tiene "nada impresionante" y no deja en claro si habrá un cambio de rumbo respecto a cómo se ha venido manejando el país. "Los cambios son cosméticos, no hay claridad si esto significaría un cambio de rumbo. Evidentemente este gobierno necesita un cambio de rumbo porque el que tiene no nos lleva a ninguna parte", mencionó.