Milagros Salazar es miembro de la Comisión Permanente. | Fuente: Foto: Congreso

La congresista Milagros Salazar, miembro de la Comisión Permanente, confirmó la existencia de un grupo de WhatsApp denominado 'Comisión Permanente'; sin embargo, se mostró escéptica con el mensaje en el que se revelan coordinaciones entre excongresistas de Fuerza Popular para que trabajadores de sus despachos y sus familiares acudan a la marcha contra el "golpe de Estado de Vizcarra" este lunes 7 de octubre.

"Yo no doy crédito a ningún chat que no esté avalado por un notario. Cualquier persona puede asistir a cualquier marcha. Nosotros como Comisión Permanente no hemos citado a nadie, a ningún familiar, a ningún amigo ni a trabajadores. Eso es totalmente falso, lo que quiere es deslegitimar una marcha que es natural de cualquier ciudadano y en la que puede participar los partidos políticos", señaló en declaraciones a la prensa.



La legisladora evitó "afirmar ni negar" el contenido del mensaje y solo se limitó a decir que "no existe garantía" de que el mensaje difundido sea original. Asimismo, recordó que anteriormente se presentó una conversación "fusionada" entre congresistas en la que, presuntamente, se coordinaba la vacancia en contra del presidente Martín Vizcarra.

"Yo no estoy negando absolutamente nada, yo lo que digo es que no doy crédito a una captura de pantalla que puede ser verdad o no. Si (no) hay un notario que no lo certifique, yo no doy crédito (…) El contenido no lo puedo afirmar ni negar porque puede ser que lo hayan fusionado y que lo hayan direccionado", insistió.



Sobre el chat 'Comisión Permanente'

En las conversaciones del grupo de Whatsapp que tiene como título "Comisión Permanente" ₋difundidas por el programa dominical Cuarto Poder₋ Héctor Becerril, integrante de la Comisión Permanente, escribió: "Por favor, colegas, aseguren que su personal y familiares vayan a la movilización".

Su colega Ángel Neyra respondió: "Paralelamente acción política. Este lunes tenemos que movilizar gente". Y luego agregó: "¿Quién controla las actividades administrativas del Congreso? ¿Ministerio del Interior? Tampoco dejan entrar a nuestro personal de despacho para recoger documentos que nos envían. Mucho control y sospecha, piden copia del oficio que generó ese pedido de información. Definitivamente, esto es ghetto Nazi. ¿Después qué, nos meterán a una cámara de gas a todos?".

En otro momento, Héctor Becerril, investigado de manera preliminar por sus presuntos vínculos con la organización criminal 'Los wachiturros de Tumán', agregó: "Por favor, amigos, apoyen con gente para la movilización del lunes, que vayan los trabajadores del despacho y sus familiares. Que pidan licencia sin goce de haber y los abogados que vayan con sus medallas".

De acuerdo con el dominical, Becerril también envió al grupo una imagen del presidente Martin Vizcarra en la que apuntó: "Esta es para ponerlo como plantilla en un triplay para pintar rápido en las paredes. Hay que inundar nuestras regiones, por favor, con la palabra dictador".