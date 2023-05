Congresista Edgar Tello es denunciado por presunto recorte de sueldo a trabajadores y hostigamiento laboral

El congresista del Bloque Magisterial, Edgar Tello, habría recortado el sueldo a los trabajadores de su despacho. Una de las denunciantes, quien es gestante de ocho meses y cuya identidad está en reserva, declaró que el parlamentario le exigió dinero para comprar un proyector con el dinero del bono de 9 900 soles que aprobó la Mesa Directiva en abril de este año. Esto fue revelado en un reportaje de Punto Final.

La trabajadora dijo que rechazó lo solicitado por el parlamentario y este la cesó de su puesto como asesora. Ella pudo conservar el trabajo debido a su embarazo; sin embargo, el parlamentario dispuso que sea degradada de puesto: ahora sería auxiliar, lo que implicó una reducción de salario. Además, la mujer dijo que este pedido de aportes se le hace a los que laboran en la comisión de Comercio y Turismo Exterior que Tello lidera.

“Eso fue a mediados de abril. Me alcanzó inclusive una proforma. Le dije: 'Esto es una broma'. No, me dijo 'ahora que estás con el bono no tienes justificación para que no puedas apoyarme con este proyector'. Entonces le contesté que no”, declaró la denunciante en el reportaje periodístico.

Dos extrabajadores de Tello indicaron a Punto Final que el congresista recorta el salario a todos sin excepción. Incluso le dieron al dominical las conversaciones de WhatsApp donde se lee las presiones del parlamentario para que los empleados den el dinero para comprar ollas y cocinas que son donadas a comedores populares.

La mujer también denunció hostigamiento en su contra: mostró que es vigilada en la sede del Parlamento. Incluso le prohibieron ir a los servicios higiénicos y consumir sus alimentos. "Salió al baño sin avisar a nadie", se lee en una nota que confirma el seguimiento.

Edgar Tello también solicitó en noviembre pasado unos 8 mil dólares a la embajada de Taipei a fin de comprar ollas, cocinas y cucharones. Lo particular es que, según el reglamento del Congreso, los parlamentarios están impedidos de recibir donaciones.

Tello y sus visitas

Un grupo de ocho personas que visitaron el despacho del congresista Edgar Tello obtuvieron contratos con el Estado luego de reunirse con el referido parlamentario. Para muchos de ellos, era la primera vez que tenían contratos con entidades públicas. En suma, habrían recibido un total de S/.244 300 de las arcas públicas.

Así lo revela un reportaje de El Comercio que señala que, incluso, la esposa de Tello Montes obtuvo dos órdenes de servicios: en el Ministerio del Ambiente y en el Ministerio de Justicia.



Sonia Suárez Fernández, esposa del parlamentario, no había ganado contratos con el Estado por órdenes de servicio antes de visitar reiteradamente el despacho de su cónyuge. Sin embargo, en julio del 2022, fue contratada para realizar labores contables en el OEFA por S/9 mil. Solo unos días antes, obtuvo la constancia de inscripción de la OSCE que la habilitaba para ser proveedora del Estado.