Edgar Tello: "Ni cierre del Congreso, ni vacancia presidecial son la solución para los problemas de los peruanos"

El parlamentario Edgard Tello, de la bancada de Bloque Magisterial de Concertación Nacional. | Fuente: Congreso de la República

El parlamentario de la bancada de Bloque Magisterial de Concertación Nacional Edgar Tello consideró este miércoles que sería una "actitud golpista" una eventual intención del presidente Pedro Castillo de cerrar el Congreso de la República, tras una interpretación de negación fáctica de la cuestión de confianza.



"Sería pasar de democráta a una actitud golpista indudablemente porque queramos o no queramos, constitucionalmente se ha modificado la ley y quien tiene que dilucidar cualquier conflicto de poderes de Legislativo y Ejecutivo [...] es el Tribunal Constitucional como máximo órgano de control", dijo en entrevista con el programa Ampliación de Noticias.



Edgar Tello admitió que existe "malestar" dentro de su bancada ante las últimas decisiones del Gobierno. Sin embargo, afirmó que su grupo parlamentario hizo un llamado a buscar el diálogo con el Poder Ejecutivo.



"Como acuerdo de bancada se ha pedido que conversemos con el presidente para alcanzarle algunas sugerencias, como lo ha manifestado que siempre tiene la evaluación permanente de sus ministros y funcionarios, que pueden cometer errores, pero ya no mantenerlos, sino rectificarlos. La bacnada también está por la defensa del fuero legislativo y el equilibro de poderes. Hoy día vamos a continuar conversando también porque se pone la situación bastante álgida", indicó.

"Reestructuración" del gabinete ministerial

Edgar Tello expresó su confianza en alcanzar un consenso y comunicación entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo. Además, el parlamentario espera que el presidente Pedro Castillo evalúe del actual gabinete ministerial y realice una "reestructuración" para que sea de ancha base.



"Ni cierre del Congreso, ni vacancia (presidecial) son una solución a los problemas de los peruanos", manifestó.



