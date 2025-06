"La JNJ ha tomado una decisión": Eduardo Salhuana a favor de que Patricia Benavides sea restituida como fiscal de la Nación

El presidente del Congreso de la República justificó una supuesta "necesidad de reorganización del Ministerio Público". "Toma fuerza y vigor", dijo.

El presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, se mostró a favor de que Patricia Benavides —investigada por liderar una presunta organización criminal en el Ministerio Público— vuelva a asumir el cargo de fiscal de la Nación, luego de que una controvertida resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) revocara la destitución que se le impuso en mayo de 2024.

“La junta es una entidad autónoma que ha tomado una decisión. Estemos o no de acuerdo, hay que cumplirla”, señaló durante una entrevista en el programa Las cosas como son, de RPP TV.

Salhuana Cavides calificó como un “espectáculo lamentable” el enfrentamiento protagonizado por Patricia Benavides —quien fue destituida por presuntas interferencias en la investigación contra su hermana, la jueza Enma Benavides, acusada de cobrar sobornos para liberar a reos imputados por narcotráfico— y la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

“Una exfiscal de la Nación que es repuesta por la Junta Nacional de Justicia, de manera no muy prudente, se presenta —un poquito aparatoso— a las ocho de la mañana en la sede del Ministerio Público. Luego nos enteramos de que no había notificación de la junta. La otra señora se atrinchera, no la recibe, saca velas y después denuncia a su predecesora”, expresó.

¿Reorganización del Ministerio Público?

Frente a esta situación, Salhuana, del partido Alianza para el Progreso (APP), justificó la supuesta “necesidad de reorganización del Ministerio Público” que, a su juicio, “toma fuerza y vigor”.

“Creo que amerita que esta comisión que hemos conformado en el Congreso —encargada de presentar una propuesta de reforma integral del sistema de administración de justicia— evalúe lo más pronto posible, y ojalá que en el siguiente pleno, ya en agosto, podamos tomar una decisión”, dijo el presidente del Congreso.

Una investigación de La República, publicada en mayo de 2024, reveló que la Fiscalía, por diversos delitos investiga a 67 congresistas, entre ellos Alejandro Soto, Patricia Chirinos, Edwin Martínez, José Luna Gálvez, Raúl Huamán, Waldemar Cerrón, Patricia Juárez, Martha Moyano, Alejandro Aguinaga y Eduardo Salhuana, quien estaría presuntamente involucrado en más de 10 actos ilícitos.