Delia Espinoza dice que “se quiere forzar” una intervención al Ministerio Público

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dijo este viernes que “se quiere forzar” una intervención a la institución que preside, en referencia a la reposición de Patricia Benavides y al proyecto de ley del congresista Américo Gonza, quien plantea una reforma constitucional para reorganizar el Ministerio Público.

En el programa Ampliación de Noticias, Espinoza se refirió inicialmente a la situación de Benavides Vargas y precisó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no ha notificado debidamente la resolución que dispone su reposición como fiscal suprema y titular del Ministerio Público.

“La ley orgánica de dicha institución, en su artículo ocho, señala claramente que la votación y calificación de cualquier decisión es de carácter público y debidamente motivado. No existe difusión ni acta de la deliberación y votación de los supuestos seis miembros que habrían firmado. Hasta este momento todos son dichos”, declaró.

Así, Espinoza Valenzuela dijo que su antecesora, quien fuera destituida por la anterior JNJ en mayo de 2023, aún no es repuesta como fiscal suprema, debido a que no se ha convalidado el acta oficial de la Junta.

“La señora no es parte de la Fiscalía todavía no se nos ha devuelto la notificación debidamente completa. Los señores [de la JNJ] estarían vulnerando su propia ley orgánica, pero vamos a esperar pacientemente.

“El hecho que lo digan por un comunicado no convalida ni legaliza una resolución o un acta oficial donde deliberan y votan. Siempre han publicado en redes, así como le han dado el uso de la palabra a la señora Benavides, ¿por qué no han publicado su deliberación? No se sabe, ¿y qué pasa si han votado menos? Eso no da seguridad legal”, agregó.

Bajo esa situación, la titular del Ministerio Público dijo que desde el Congreso han surgido proyectos de ley orientados en declarar en emergencia a esta entidad autónoma. El más reciente fue presentado por el legislador de Perú Libre, Américo Gonza, quien plantea una reforma que implicaría la destitución de fiscales supremos y la creación de una Junta Transitoria que reemplace a la conformación actual.

“Todo lo que desde anteayer y ayer, con mayor énfasis, se ha estado desplegando desde el Congreso declaraciones abiertas publicas de diversas autoridades, yo lamento esto es evidente: se quiere forzar una intervención al MP, y eso no es constitucionalmente admisible”, cuestionó.

Para Espinoza Valenzuela, la aprobación de ese proyecto de ley del legislador, implicado en el caso ‘Los Niños’, representaría un “quebrantamiento” al orden constitucional.

“La propuesta del señor Gonza es groseramente inconstitucional, porque no tiene fundamento alguno. Es un pretexto, se quiere intervenir al Ministerio Público”, finiquitó.

Delia Espinoza sobre Patricia Benavides: “Hay una fiscal de la Nación, que soy yo”

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, negó este viernes que exista una crisis en la institución que preside, por la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema y titular del Ministerio Público.

Espinoza Valenzuela, cuya designación para el periodo 2024-2027 fue validada por la Junta de Fiscales Supremos, señaló que no hubo dificultad alguna, porque “nunca se detuvo” la atención en la Fiscalía. A cambio, dijo que la crisis “está instalada” en la JNJ, a la que acusó de no haber notificado válidamente la resolución que disponía el retorno de Benavides Vargas.

“No hay crisis. El tema de la crisis la ha generado una decisión que todavía no está debidamente notificada por parte de la JNJ. Ese tema ni siquiera es un tema de pugnas. Dicen que hay dos fiscales de la Nación, no existe tal situación; hay una fiscal de la Nación legítima, que soy yo”, precisó.

“Yo soy fiscal de la Nación, la señora ha venido y no es parte todavía de la Fiscalía. Todavía no se nos ha devuelto la notificación debidamente completa”, añadió.