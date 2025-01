José Cueto sobre moción de censura contra Eduardo Salhuana: "La gota que derramó el vaso es el viaje a China"

El congresista señaló que una posible destitución del presidente del Parlamento se daría por sus errores políticos, pero consideró en su opinión que la supuesta red de prostitución en el Legislativo no existe.

José Cueto, legislador de Honor y Democracia, manifestó que la moción de censura que impulsa su bancada contra el titular del Parlamento, Eduardo Salhuana, se debe a las inconsistencias cometidas y errores políticos que comete en su cargo. En ese sentido expresó que la gota que derramó el vaso fue su viaje a China.

"Inicialmente estábamos viendo la posibilidad de censurar a toda la Mesa Directiva, pero se tomó la decisión finalmente de que es más una responsabilidad, no culpabilidad por supuesto, de quien dirige el Congreso, es decir, el señor Salhuana. La gota que derramó el vaso fue este viaje que de todos los ámbitos que puedan mirarlo me parece a mí y creo que a todos nosotros por lo menos en la bancada totalmente inoportuna", manifestó en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

Cueto expresó que, en su opinión, no existe ninguna red de prostitución en el Parlamento como se reveló en un reportaje de 'Beto a Saber'.

"Lo vuelvo a decir: desde mi punto de vista no existe, pero empecé a indagar un poco de forma personal con gente que de alguna manera siempre me ayuda en los temas de inteligencia y lo que te puedo decir es que esa red no existe. Hay otros motivos para que la Fiscalía con la Policía determinen las causas del asesinato de la chica", indicó.



Promueven vacancia

La bancada de Honor y Democracia anunció este lunes una moción de censura contra el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Eduardo Salhuana, tras haber viajado a China en medio de la crisis actual que se vive en el Parlamento.

El vocero del referido grupo parlamentario, Jorge Montoya, indicó en conferencia de prensa que este viaje no debió llevarse a cabo.

"Estamos corriendo la moción de censura para el presidente del Congreso desde la bancada de Honor y Democracia. Un viaje de esa naturaleza en las situaciones actuales no debió llevarse a cabo. No hay ninguna excusa para hacerlo", manifestó.