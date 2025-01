Soto dice que Burgos debe "dar un paso al costado" en Comisión de Fiscalización por ser testigo fiscal de caso Torres Saravia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alejandro Soto, vocero y congresista de Alianza para el Progreso (APP), en diálogo con RPP, consideró que Juan Burgos (Podemos), presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, debería "dar un paso al costado" de ese cargo ya que, según dijo, es testigo de la Fiscalía en el caso de la presunta red de prostitución que habría operado en el Parlamento desde la Oficina Legal y Constitucional, cuando era jefaturada por Jorge Luis Torres Saravia.

"El señor Juan Burgos es testigo en la investigación que está tramitándose en la Fiscalía de la Nación por la supuesta contratación del señor Jorge Torres Saravia. Pregunto yo: ¿siendo testigo él en una investigación en el Ministerio Público puede presidir la Comisión de Fiscalización?", cuestionó.

"Lo que yo estoy señalando es que, siendo él testigo de una investigación fiscal, no podría él dirigir una investigación en el Parlamento. O sea, ir a la comisión, por ejemplo, significa declarar sí ante todos los miembros de la comisión, pero él tendría que dar un paso al costado, porque es testigo en la investigación fiscal", resaltó.

Cabe indicar que Burgos Oliveros, en entrevista con RPP, consideró que César Acuña, líder de APP, estaría dando "órdenes" para que se interponga una denuncia en su contra ante la Comisión de Ética.

"Les soy incómodo a los que están en el Poder Legislativo. Están recibiendo órdenes de un señor llamado César Acuña, que ha pedido que yo vaya a [la Comisión de] Ética, en un vídeo", indicó.

Al respecto, Soto Reyes dijo que nadie en su bancada ha pedido la salida de Burgos de la Comisión de Fiscalización y negó que este sea considerado incómodo en las filas de APP. No obstante, consideró que interponer alguna acción en su contra en la Comisión de Ética "es una cosa distinta".

"De nuestra parte, nadie ha solicitado la remoción del cargo [de Burgos], que quede claro. No existe [ese pedido], de mi parte no existe. [De alguien de APP], tampoco. Yo entendía que el señor Valer estaba más bien promocionando una censura que, dicho sea de paso, Somos Perú, con un comunicado, ha dicho que no van a plantear ninguna censura", sostuvo.

Niega crisis en APP

Por otro lado, Alejandro Soto negó que existiera una "crisis" al interior de su bancada, dadas sus declaraciones en contra de que Eduardo Salhuana, presidente del Congreso y también militante de APP, viaje a China. Además, consideró que dicho viaje no podía ser causal de una censura.

"Con relación al viaje del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, yo expresé mi desacuerdo, dadas las circunstancias que se viven en el Congreso. No obstante ello, creo que ha enmendado de alguna manera la información indicando que va a acortar su viaje y estimamos que pronto esté en el Perú", indicó.

"Crisis no existe [en APP], lo que existe es una opinión de mi parte, como Alejandro Soto, no como vocero. Yo particularmente, habiendo sido presidente del Congreso, he recibido múltiples invitaciones con todo pagado, pero jamás he aceptado ello porque consideré que era prioritario atender las necesidades del Parlamento. Es en ese sentido que, existiendo una crisis al interior del Parlamento, opiné por qué el señor no debía viajar", agregó.

Soto Reyes remarcó que "no estar de acuerdo con el viaje del señor Salhuana [...] no significa que haya crisis" en su grupo parlamentario.

"No hay un hecho trascendental como para decir que acá hay un cisma a una división, de ninguna manera", acotó.

Por otra parte, Alejandro Soto respondió a las informaciones periodísticas que indican que Verioska Jordán -quien habría ingresado a trabajar como técnica en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, en febrero del 2024- se reunió antes con él, exactamente el 17 de enero de ese año.

Al respecto, Soto Reyes dijo que quizá ella había acudido en esa fecha para felicitarlo por su cargo de presidente del Congreso.

"La señorita Jordán ha venido, seguramente como cualquier otro cusqueño, a saludar, a felicitarme por la asunción al cargo, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con su contratación. Su designación escapa a mi función como presidente del Congreso. Es decir, ¿un cusqueño o una cusqueña no puede visitar presidente del Congreso? Yo creo que hay que tener un poco de cuidado en ese tema", aseveró.

"Lo segundo que tengo que dejar en claro es que, hasta este momento, no se ha demostrado que las mencionadas señoritas ejerzan la prostitución o pertenezcan a una red de prostitución, porque ese es el fondo de la investigación. Por eso pido mesura y prudencia en las afirmaciones que se puedan dar", puntualizó.