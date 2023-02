Eduardo Salhuana reconoce que "no hay unanimidad" en bancadas para un adelanto de elecciones en abril del 2024

Eduardo Salhuana sostuvo que la propuesta de realizar en la citada fecha un adelanto de elecciones es "una posibilidad" que se discutirá en marzo en el pleno. | Fuente: Congreso de la República

El parlamentario de Alianza para el Progreso (APP) Eduardo Salhuana señaló este jueves que no hay "unanimidad" actualmente en las bancadas del Congreso de la República para un adelanto de elecciones con fecha en abril del 2024.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Eduardo Salhuana sostuvo que la propuesta de realizar en la citada fecha un adelanto de elecciones es "una posibilidad" que se discutirá en marzo en el pleno.

"De lo conversado con varias bancadas no hay unanimidad en todas, ni en Fuerza Popular. En Fuerza Popular hay dos o tres prácticamente que no van a votar a favor de ningún cambio, en Avanza País ellos nos han señalado que una fecha razonable sería abril. Tengo entendido que ahí uno o dos tampoco estarían convecidos. En el caso nuestro la mayoría respaldamos esta iniciativa, algunos colegas que piensan distinto. Osea es recolectando firmas de varias bancadas que se podría y estimamos que podríamos llegar a 66 votos", dijo.



Eduardo Salhuana indicó que llegar con el Congreso actual hasta abril del 2024 permitiría "sin duda alguna" alcanzar algunas reformas básicas e incorporar a "otros actores políticos" para un adelanto de elecciones.

"Porque una elección inmediata iríamos a esta contienda con los mismos actores, con las mismas reglas y obviamente tendríamos los mismos resultados", afirmó.

Para Eduardo Salhuana, entre las reformas necesarias para un adelanto de elecciones se encuentra la representación parlamentaria, a través de la bicameralidad o el incremento de número de legisladores; el tema de la vacancia presidencial; y la disolución del Congreso.

Polémica por buffet

De otro lado, Eduardo Salhuana consideró como "declaraciones desafortunadas" las justificaciones de sus colegas al defender el servicio de buffet los días de pleno del Congreso.



"Son declaraciones desafortunadas a todas luces. Creo que un funcionario debe tener la suficiente hidalguía en reconocer cuando hay un error de este tipo. Hay un error, entonces le he pedido al presidente que retire el buffet y los días de pleno restituya nuestro menucito de 20 soles o si no que no haya ningún almuerzo y los congresistas lo podemos asumir tranquilamente", dijo.

Sobre la eventual extradición del expresidente Alejandro Toledo desde Estados Unidos, Eduardo Salhuana expresó su "decepción" y "pena" por un personaje que "ayudó tanto" a la región de Madre de Dios termine en "circunstancias complicadas".

"Este hecho nos da varios mensajes: si uno comete un ilícito, si uno presuntamente actúa de manera irregular, la ley y el sistema jurídico nacional e internacional funciona (...) nos lo devuelven extraditado para aquí con todas las garantías del debido proceso el expresidente Toledo pueda decir su verdad o ser procesado con todas las garantías y si el Poder Judicial determina la responsabilidad lo sancionará como corresponde", expresó.



